        Mauro Icardi'ye büyü yaptılar - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'ye büyü yaptılar

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci, çocukların velayeti üzerinden devam eden hukuk mücadelesiyle gündemden düşmüyor. Ancak son yaşananlar, sürecin sadece hukuki değil, 'Karanlık' bir boyuta da taşındığını ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 08:52 Güncelleme: 25.12.2025 - 08:57
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Wanda Nara’nın geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan avukatı Nicolás Payarola’nın telefon kayıtlarında ikilinin, Mauro Icardi’ye yönelik bir 'Tavuk büyüsü' yaptıkları çıktı.

        Bu gelişmenin ardından sessizliğini bozan Icardi, bir tavuk kümesine girerek eski eşi Nara ile Payarola'yı ti'ye aldı.

        Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile hapisteki avukat Nicolás Payarola’ya yönelik şu ifadeleri kullandı;"Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür."

        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki kızı bulunuyor.
        Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın iki kızı bulunuyor.

        Mauro Icardi, büyü iddialarına değinirken sert eleştirilerini şöyle sürdürdü; "Bugün ritüeller, büyücülük, kara mumlar ve kurbanlar gün yüzüne çıkıyor ama merak etme; iyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez. Sen hiçbir zaman güçlü olmadın; karanlıkta oynayan bir sirk palyaçosuydun. İnsanların senden korktuğunu sandın ama aslında sefil birisin."

        Mauro Icardi, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Şimdi hapis zamanı; yeni bir 'ev' ve yeni bir gerçeklik. Umarım oradaki sessizlik, başkalarına yaşattığın tüm korkuyu sana geri verir. Kapalı kapılar ardında mutlu bayramlar geçir; tavuklar bile seni kurtaramayacak."

