        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme

        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 08:53 Güncelleme: 25.12.2025 - 09:58
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘Temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

        İKİ AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

        DHA'daki habere göre yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        8'İ SAĞLIK ÇALIŞANI 30 GÖZALTI

        Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        2'Sİ SAĞLIK ÇALIŞANI 19 TUTUKLAMA

        2’si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4’ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal! Haberi Görüntüle
