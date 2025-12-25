Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi: Askerden arındırılmış bölge olsun | Dış Haberler

        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi: Askerden arındırılmış bölge olsun

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde kilit sorunlardan biri olan Donbass bölgesinin akıbetiyle ilgili yeni bir plan açıkladı. Buna göre Ukrayna, Donbass bölgesinin askerden arındırılmış bölge olmasını öneriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna ve Rusya arasında kilit düğümlerden biri olan Donbass bölgesi anlaşmazlığında çözüm için Kiev tarafından bir öneri geldi.

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Moskova da geri çekilirse ve bölge uluslararası güçler tarafından izlenen bir askerden arındırılmış bölge haline gelirse, savaşı sona erdirmek için ülkenin doğusundaki sanayi merkezinden askerlerini çekmeye hazır olduğunu söyledi.

        Bu öneri, barış müzakerelerinde önemli bir pürüz noktası olan Donbas bölgesinin kontrolü konusunda potansiyel uzlaşma sağladı.

        Washington ve Kiev, Moskova'nın tepkisi konusunda belirsizlik devam ederken, savaşı sona erdirmek için ortaklaşa kararlaştırılan bir formüle daha da yaklaştı. Ukrayna tarafı, önerinin bugün Putin yönetimine ABD tarafından iletileceğini bildirdi.

        Ruslar savaşın 2026'da biteceğini düşünüyor

        Rusya'da yapılan bir anket, Rusların çoğunun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2026'da sona ereceğini beklediğini ortaya koydu.

        Yetkililer, 1600 katılımcının yüzde 70'inin 2026'yı Rusya için bu yıldan daha "başarılı" bir yıl olarak beklediğini, yüzde 55'inin ise bu umudun Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşın olası bir sonuyla bağlantılı olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yumurta alerjisi olan ve pasta yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi öldü

        Ağrı'da yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Remziye Horuz, 2 Aralıktan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir