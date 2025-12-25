Ukrayna ve Rusya arasında kilit düğümlerden biri olan Donbass bölgesi anlaşmazlığında çözüm için Kiev tarafından bir öneri geldi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Moskova da geri çekilirse ve bölge uluslararası güçler tarafından izlenen bir askerden arındırılmış bölge haline gelirse, savaşı sona erdirmek için ülkenin doğusundaki sanayi merkezinden askerlerini çekmeye hazır olduğunu söyledi.

Bu öneri, barış müzakerelerinde önemli bir pürüz noktası olan Donbas bölgesinin kontrolü konusunda potansiyel uzlaşma sağladı.

Washington ve Kiev, Moskova'nın tepkisi konusunda belirsizlik devam ederken, savaşı sona erdirmek için ortaklaşa kararlaştırılan bir formüle daha da yaklaştı. Ukrayna tarafı, önerinin bugün Putin yönetimine ABD tarafından iletileceğini bildirdi.

Ruslar savaşın 2026'da biteceğini düşünüyor

Rusya'da yapılan bir anket, Rusların çoğunun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2026'da sona ereceğini beklediğini ortaya koydu.

Yetkililer, 1600 katılımcının yüzde 70'inin 2026'yı Rusya için bu yıldan daha "başarılı" bir yıl olarak beklediğini, yüzde 55'inin ise bu umudun Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşın olası bir sonuyla bağlantılı olduğunu belirtti.