2026'da sağlık sigortası prim artışları hız keser
Sigorta Sayfası programına katılan Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda primlerin şu anda sürdürülebilir ve ulaşılabilir olduğunu dile getirerek, "Geçen iki yılda yüksek enflasyon döneminde yüksek artışlar yaşadık ama bundan sonra o artışların hızının azalmasını bekliyoruz" diye konuştu. Duymaz sağlık maliyetinin artmasında teknolojik gelişmeye paralel hastanelere yapılan yatırımların maliyetleri yükseltmesine de vurgu yaptı.
Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, sağlık sigortası primlerinin sokağa sorulduğunda yüksek bulunabildiğini ifade ederek, "Sağlık maliyetlerinin artışı son 2 yılda genel enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Sigorta şirketlerinin primleri de sağlık kurumlarındaki hizmetin maliyetlerindeki artışa bağlı olarak arttı. Kişi bazında hastane kullanmaya bağlı olarak değişken olabiliyor ama nihayetinde primin çıpalandığı yer Türk Tabipler Birliği'nin ve sağlık kurumlarının yaptığı fiyat artışları. Yüksek enflasyon döneminde yüksek artışlar yaşadık ama bundan sonra o artışların hızının azalmasını bekliyoruz" dedi.
Duymaz, özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda primlerin ulaşılabilir olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Sigorta şirketleri olarak bizim maliyetlerimizin artışının iki nedeni var. İlki sağlık kurumlarındaki fiyatların yükselmesi. İkincisi hastane ziyaretlerinin sıklığının artması. Sağlık kurumunun maliyetlerinin artmasının ana sebebi ise medikal teknolojinin gelişimi ile birlikte yapılan yatırımlar ve kurumun personel maliyetinin artması."
SIK HASTANE KULLANIRSANIZ PRİM ARTAR
Sağlık sigortasının sık kullanılmasının primleri artırdığının bilinmesi gerektiğini ifade eden Duymaz, sistemin insanları sağlıklı tutma üzerine kurgulanması ve sigorta şirketlerinin de bu amaca yönelik çalışması gerektiğini vurguladı.
Duymaz, Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yeni düzenleme yaptığı ve 3 yıl sağlık sigortalı olanların ömür boyu yenileme garantisini kesin olarak elde ettiği ve bu hakkı elde ettikten sonra sigorta şirketinin sigortalının sonradan çıkan hastalıklarını kapsam dışı bırakamadığı diğer yandan ek prim de uygulayamadığı düzenlemeyi çok olumlu bulduklarını kaydetti.
SAĞLIKTA YÜRÜYÜŞ 2026'DA DEVAM EDECEK
2025'in sigorta sektörü açısından büyümenin devam ettiği bir yıl olduğunu, sağlık sigortasının da popüler olmaya devam ettiğini ve son 2 yıldır olduğu gibi atağını sürdürdüğünü belirten Duymaz, "Sağlık sigortacılığında yüzde 56'ya yakın bir büyüme oldu. 2026'da da büyümeye devam edeceğiz. Doğaldır ki özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasında doyum noktası olabilir. Çünkü büyüme hızı biraz düştü. Ancak bugün geldiğimiz noktada Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda (TSS) 8,2 milyon sigortalımız var. Bunun 2.9 milyonu ÖSS ve geri kalan büyük kısmı TSS'den oluşuyor. Farkındalığın daha da artması ile birlikte 2026'da büyümenin devamını bekliyoruz. Bu gelişmede en önemli neden iki nedenden ilki COVİD sonrası dönemde sağlık sigortasına yönelik farkındalığın artması ikincisi tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyatların biraz daha düşük olması nedeniyle geniş bir kesim tarafından ulaşılabilir olması" diye konuştu.
Duymaz 2026'nın en popüler konusunun önleyici sağlık sigortası olacağını ifade ederek, bu hizmetleri şöyle sıraladı: "Spor yapma, beslenme, diyetisyen gibi sağlıklı yaşam için gerekli koşul ve hizmetlere ulaşılmasının sağlanması üzerinde duruluyor. İkinci konu da erken teşhis. Tüm sigorta şirketleri buna yönelik çalışıyor. Çünkü ne kadar erken teşhis olursa ona göre önlem alırsınız. Üçüncüsü de diyabet programları gibi hastalık sonrası hizmetler. "
GLOBAL SAĞLIK SİGORTASI ÇIKARDI
Bupa Acıbadem'in kişiye özel Global Sağlık Sigortası ürünü çıkardığını ifade eden Duymaz, ürünle ilgili şunları kaydetti: "Dünyanın her yerinde geçerli. Türkiye'den satın alıp herhangi bir ülkede kullanabileceğiniz ve her ülkede Bupa tarafından yönetilen bir plan. Seyahat sağlık yerine de geçen bir sigorta. Türkiye'de herhangi bir hastaneye gidip sağlık hizmeti aldığınız gibi Avrupa'da bir hastaneye gidip özel sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Diğer yandan Bupa'nın dijital platformlarından da 7/24 doktorlara ulaşarak hizmet alabiliyorsunuz. Yurtdışında çalışan, belli dönemlerde farklı ülkelerde yaşayanlara Türkiye'den alabilecekleri bir hizmet sunuyoruz."