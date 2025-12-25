2026'da sağlık sigortası prim artışları hız keser

Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Aslıhan Duymaz, sağlık sigortası primlerinin sokağa sorulduğunda yüksek bulunabildiğini ifade ederek, "Sağlık maliyetlerinin artışı son 2 yılda genel enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Sigorta şirketlerinin primleri de sağlık kurumlarındaki hizmetin maliyetlerindeki artışa bağlı olarak arttı. Kişi bazında hastane kullanmaya bağlı olarak değişken olabiliyor ama nihayetinde primin çıpalandığı yer Türk Tabipler Birliği'nin ve sağlık kurumlarının yaptığı fiyat artışları. Yüksek enflasyon döneminde yüksek artışlar yaşadık ama bundan sonra o artışların hızının azalmasını bekliyoruz" dedi.

Duymaz, özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda primlerin ulaşılabilir olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Sigorta şirketleri olarak bizim maliyetlerimizin artışının iki nedeni var. İlki sağlık kurumlarındaki fiyatların yükselmesi. İkincisi hastane ziyaretlerinin sıklığının artması. Sağlık kurumunun maliyetlerinin artmasının ana sebebi ise medikal teknolojinin gelişimi ile birlikte yapılan yatırımlar ve kurumun personel maliyetinin artması."

SIK HASTANE KULLANIRSANIZ PRİM ARTAR

Sağlık sigortasının sık kullanılmasının primleri artırdığının bilinmesi gerektiğini ifade eden Duymaz, sistemin insanları sağlıklı tutma üzerine kurgulanması ve sigorta şirketlerinin de bu amaca yönelik çalışması gerektiğini vurguladı.

Duymaz, Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yeni düzenleme yaptığı ve 3 yıl sağlık sigortalı olanların ömür boyu yenileme garantisini kesin olarak elde ettiği ve bu hakkı elde ettikten sonra sigorta şirketinin sigortalının sonradan çıkan hastalıklarını kapsam dışı bırakamadığı diğer yandan ek prim de uygulayamadığı düzenlemeyi çok olumlu bulduklarını kaydetti. .png SAĞLIKTA YÜRÜYÜŞ 2026'DA DEVAM EDECEK 2025'in sigorta sektörü açısından büyümenin devam ettiği bir yıl olduğunu, sağlık sigortasının da popüler olmaya devam ettiğini ve son 2 yıldır olduğu gibi atağını sürdürdüğünü belirten Duymaz, "Sağlık sigortacılığında yüzde 56'ya yakın bir büyüme oldu. 2026'da da büyümeye devam edeceğiz. Doğaldır ki özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasında doyum noktası olabilir. Çünkü büyüme hızı biraz düştü. Ancak bugün geldiğimiz noktada Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda (TSS) 8,2 milyon sigortalımız var. Bunun 2.9 milyonu ÖSS ve geri kalan büyük kısmı TSS'den oluşuyor. Farkındalığın daha da artması ile birlikte 2026'da büyümenin devamını bekliyoruz. Bu gelişmede en önemli neden iki nedenden ilki COVİD sonrası dönemde sağlık sigortasına yönelik farkındalığın artması ikincisi tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyatların biraz daha düşük olması nedeniyle geniş bir kesim tarafından ulaşılabilir olması" diye konuştu.