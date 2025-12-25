Deniz Akkaya'ya zorlama hapis

♦ Deniz Akkaya, 2021'de Selin Ciğerci ile yaşadığı bir tartışma sonrasında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya, ayrıca 2024'te sonuçlanan davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.
♦ Deniz Akkaya kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle de yargılanmıştı. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.