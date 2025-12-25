Deniz Akkaya'ya zorlama hapis

Eski model Deniz Akkaya, akademisyen ve yazar Seda Akgül’e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden hapis cezası şokuyla karşı karşıya kaldı. Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verdi.

Deniz Akkaya

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seda Akgül’ün, Deniz Akkaya tarafından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurmasına dayanıyor. Mahkeme, Akgül’ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasaklamıştı.

Seda Akgül

REKLAM

Söz konusu karara rağmen Deniz Akkaya'nın Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin delinmesi nedeniyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti. Deniz Akkaya’nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazın reddedilmesi durumunda cezanın infazı gerçekleştirilecek.