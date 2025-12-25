Habertürk
Habertürk
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis

        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis

        Deniz Akkaya'ya, akademisyen ve yazar Seda Akgül'e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası verildi

        25.12.2025 - 10:50
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Eski model Deniz Akkaya, akademisyen ve yazar Seda Akgül’e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden hapis cezası şokuyla karşı karşıya kaldı. Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verdi.

        Deniz Akkaya
        Deniz Akkaya

        OLAYIN GEÇMİŞİ

        Seda Akgül’ün, Deniz Akkaya tarafından sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurmasına dayanıyor. Mahkeme, Akgül’ün başvurusu üzerine Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı alarak, iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermesini yasaklamıştı.

        Seda Akgül
        Seda Akgül
        Söz konusu karara rağmen Deniz Akkaya'nın Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin delinmesi nedeniyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti. Deniz Akkaya’nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. İtirazın reddedilmesi durumunda cezanın infazı gerçekleştirilecek.

        Bu karar, Deniz Akkaya'nın karşılaştığı ilk zorlama hapsi değil. Akkaya, daha önce de farklı kişilerle yaşadığı hukuki uyuşmazlıklarda tedbir kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez daha zorlama hapsi cezası almıştı

        DAHA ÖNCE DE CEZALAR ALMIŞTI

        Deniz Akkaya, 2021'de Selin Ciğerci ile yaşadığı bir tartışma sonrasında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya, ayrıca 2024'te sonuçlanan davada, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezası almıştı.

        Deniz Akkaya kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle de yargılanmıştı. Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl, 4 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

