        Son dakika: Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim için gözaltı kararı

        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim için ifade verecek

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Taraf gazetesinin muhabiri Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan eski milli basketbolcu ve eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm, Avukat Prof. İlhan Helvacı ve eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Soruşturmanın Gizliliğini İhlal" suçlarından gözaltı kararı verdi

        Giriş: 25.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:04
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
