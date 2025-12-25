Habertürk
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest | SON DAKİKA HABER

        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Özpolat Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına hükmetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:14
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        Kahramanmaraş merkezli depremde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 8 bloklu Özpolat Sitesi'nin iki bloğunun yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

        SAVCILIK, 22.5 YIL HAPİS İSTEDİ

        AA'da yer alan habere göre Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık H.B.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

        CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

        Savcılık mütalaasında, binanın müteahhidi, fenni mesulü ve statik proje müellifi inşaat mühendisi H.B.Ö.'nün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        BİNA 2. DEPDEMDE YIKILDI SAVUNMASI

        Sanık avukatı ise 2 bilirkişi raporu arasında çelişki bulunduğunu, belediye yetkililerinin de bu davada yargılanması gerektiğini, binanın ikinci depremde yıkıldığını, yetkililerce uyarı yapılmasına rağmen binaya girildiğini, mütalaayı ve tutuklama taleplerini kabul etmediklerini söyledi.

        TUTUKLAMA HÜKMÜ GERİYE BIRAKILDI

        Mahkeme heyeti, binanın yapım aşamasında ilişiği bulunan belediye görevlileri hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılınca suç duyurusunda bulunulmasına, sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verilmesine, tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına hükmetti.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
