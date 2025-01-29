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        Haberler Objektife Takılanlar Teoman: Aşk biraz komik bizim yaşımızda - Magazin haberleri

        Teoman: Aşk biraz komik bizim yaşımızda

        Ünlü şarkıcı Teoman, yeni albüm projeleri, oyunculuk deneyimi, baba olma ve aşk hayatı gibi konularda açıklamalarda bulundu; "Set ortamları bana göre değil, çekimler uzun sürüyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 20:38 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:38
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        "Aşk biraz komik bizim yaşımızda"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; şarkıcı Teoman, gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

        Mayıs ayına kadar 5 yeni albüm çıkaracağını söyleyen Teoman, bu projeleri ticari kaygıyla yapmadığını belirtti; "Mayısa kadar beş albüm çıkaracağım, az çalışıyorum ama çok iş yapıyorum. Bu benim için zevk olunca ben ona çalışma demiyorum, onları da ticari amaçlarla çıkarmıyorum. Maddiyatla ilişkim tabii ki sıfır da değil. Çünkü bir müessesenin başındayım gibi, bir konserimde ekibim hariç yüz kişi çalışıyor."

        "EMEKLİ OLURSAM BOŞLUĞA DÜŞERİM"

        Şarkıcı; "Emekliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi: Tam anlamıyla emekli olmak istemiyorum. Emekli olursam boşluğa düşerim, bu yüzden kendime 'yarı emekli' diyorum. Tam bir çalışma hayatını da sevmiyorum; çalıştığımda hayat manasız geliyor. Çalışmayıp tembellik yapınca da daha kötü oluyor. Ortasını bulmak lazım. Ben resim olarak emekli oldum.

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        "SET ORTAMI BANA GÖRE DEĞİL"

        Teoman, konuk oyuncu olarak yer aldığı 'Adsız Aşıklar' dizisiyle ilgili de konuştu; "Ben öyle oyunculuk falan yapmayı sevmiyorum ama senaristi ve yönetmeni arkadaşım, onlar için girdim. Gönülsüz başlıyorum çıkınca da hoşuma gidiyor. Hiç iddialı olmadım, birisi kötü oynamışsın deyince mahvolmuyorum. Bazen 'Ben kabiliyetsizim, oynayamam' diyorum. Onlar da 'Gel gel biz seni oynatırız' diyorlar. Beni öyle kandırıyorlar. Set ortamları bana göre değil, çekimler uzun sürüyor. Benim işimi Cihangir'de bitirin, orada çekelim diyorum. Üç saati geçmesin istiyorum."

        "AŞK BİRAZ KOMİK BİZİM YAŞIMIZDA"

        Aşk hayatına dair konuşan Teoman; "Gençken aşık oluyorsun tabii, bu yaşta ne aşık olacaksın? Aşk biraz komik bizim yaşımızda. Aşığım desem, benim yaşımdaki erkekler bana uyuz olmasın diye, yani komik demeyeyim. Bana manasız geliyor"

        "BELA MI ARIYORUZ?

        Tekrar baba olup olmayacağı sorusuna şarkıcı esprili bir yanıt verdi; "Hiç yani, bela mı arıyoruz? Bu saatten sonra artık hayatımı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Kendimi hiçbir konuda yormaya çalışmıyorum. Sporda da kendimi çok yormuyorum. Çocukları; anneler büyütüyor, babanın pozisyonu o kadar da önemli değil. Daha çok güven verme üzerine. Pek bir numara yok yani bende."

        "ASLINDA O KADAR ÖNEMLİ DEĞİLMİŞ"

        Kızı Zeynep’in ileride müzikle ilgilenip ilgilenmeyeceği sorusuna Teoman şu yanıtı verdi; "Ben sanatçı olmasını istemem. Zaten herhangi bir konuda sanat, insanı ekonomik anlamda besleyen bir alan değil. Kendi açımdan bahsetmiyorum, birçok değerli sanatçının ekonomik zorluklar çektiğini görüyorum. Sanatı, olduğundan daha mühim zannediyor sanatçılar; ben de dahilim buna. Aslında o kadar önemli değilmiş. Bir kafe sahibi bile olsa iyi olur, her şey olabilir. İnsanlar canı ne isterse o olsunlar."

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        #teoman
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