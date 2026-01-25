Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez | Dış Haberler

        Giorgia Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez

        ABD Başkanı Donald Trump, "NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattından uzak kaldığını" ifade etmişti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu açıklamaları şaşkınlıkla karşıladıklarını ve kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 01:55 Güncelleme: 25.01.2026 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı" yönündeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını ve bunların kabul edilebilir olmadığını belirtti.

        Başbakanlık sitesinden akşam saatlerinde yazılı açıklama yayımlayan Meloni, "İtalyan Hükümeti, Başkan Trump'ın NATO müttefiklerinin Afganistan'daki operasyonlar sırasında cepheden geri durduğunu öne süren açıklamalarını şaşkınlıkla öğrendi." ifadesini kullandı.

        Meloni, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından NATO'nun tarihinde ilk ve tek olarak 5. maddeyi yürürlüğe koyup, ABD'ye "olağanüstü" bir dayanışma eylemi gösterdiğini belirterek, İtalya'nın da bu çağrı kapsamında binlerce askerini bu ülkede konuşlandırdığını ve Batı Bölge Komutanlığının bütün sorumluluğunu üstlendiğini hatırlattı.

        REKLAM

        Yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya'nın, NATO'nun bu ülkedeki misyonu kapsamında büyük bir bedel ödediğini, 53 İtalyan askerinin hayatını kaybettiğini ve 700'den fazla askerin de yaralandığını belirten Meloni, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle, NATO ülkelerinin Afganistan'daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle de müttefik bir ülkeden geliyorsa kabul edilebilir değil. İtalya ile ABD, ortak değerlere ve uzun süreli işbirliğine dayanan sağlam bir dostlukla birbirine bağlıdır. Bu dostluk, günümüzün çok sayıdaki meydan okuması karşısında daha da gereklidir. Ancak dostluk, saygı gerektirir ki bu da Atlantik İttifakının temelini oluşturan dayanışmayı sürdürmenin vazgeçilmez koşuludur."

        İtalyan basını da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye konuyla ilgili birer mektup göndereceğini yazdı.

        Bu arada, muhalefetteki Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Meloni'yi eleştirerek, "Ve 36 saat sonra, Giorgia Meloni bile Trump'ın Afganistan'da ve dünyanın dört bir yanındaki kayıplarımız hakkındaki sözlerini eleştirmesi gerektiğini anladı. Son konuşan o oldu ama geç olsun güç olmasın." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Muhalefetteki sol partiler, dün gün boyunca Trump'ın sözlerini ve buna hemen tepki göstermediği için Meloni'yi eleştirmişti.

        Trump: "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı"

        ABD Başkanı Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" belirterek, NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını söylemişti.

        Trump, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de, ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." diye konuşmuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı

        İzmir'de freni boşalan TIR, kamyonete çarpıp, viyadükten aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.  İtfaiye ekipleri, boşlukta sallanan otomobildeki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

        #italya
        #trump
        #Meloni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!