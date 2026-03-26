        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Merve Sağın 4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı! "İyi halli" anne | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!

        Yozgat'ta, eski eşinden olan 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp Boğazlıyan ilçesindeki çöplüğe attığı iddiasıyla yargılanan 35 yaşındaki Merve Sağın'a, cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezası, "iyi hali" göz önünde bulundurularak müebbet cezasına dönüştürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:14
        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Merve Sağın, 11 Ocak 2025'te, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

        CANİ ANNE TUTUKLANMIŞTI

        AA ve İHA'daki habere göre gözaltına alınan kadın, 14 Ocak 2025'te tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Merve Sağın (35) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASINI İSTEDİ

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

        "İYİ HAL"DEN CEZASI MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

        İtirafı, tanık beyanları göz önünde bulundurularak Sağın'a cinayet suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İyi hali göz önünde bulundurularak müebbet cezasına dönüştürüldü.

