        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Bernardo Silva harekatı! - Son dakika GS haberi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Bernardo Silva harekatı!

        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yaz transfer dönemi için Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Bernardo Silva'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonu boşa çıkacak olan 32 yaşındaki Portekizli yıldızı 'Sane Formülü' ile renklerine bağlamayı hedefliyor.

        Giriş: 26.03.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Galatasaray yönetimi, dünya futbolunda taşları yerinden oynatacak bir hamle için düğmeye bastı.

        Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Portekizli orkestra şefi Bernardo Silva'yı, tıpkı Leroy Sane transferinde olduğu gibi "erken bitirme" stratejisiyle kadrosuna katmak istiyor.

        Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı başarı hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasını alt üst edecek bir operasyonun fitilini ateşledi.

        Manchester City’deki başarı dolu 9 yılın ardından İngiltere’den ayrılma kararı alan 32 yaşındaki süperstar Bernardo Silva, Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline geldi.

        Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu transferde rakiplerinin önüne geçmek için "Sane Formülü"nü devreye soktu.

        Yaz transfer döneminin kaosu başlamadan, henüz ligler devam ederken oyuncuyla el sıkışmayı planlayan yönetim, Silva’ya cazip bir teklif yapmayı planlıyor.

        Silva'nın Manchester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, oyuncuya çift haneyi bulan bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

        Hem 10 numara hem de sağ kanatta dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Bernardo Silva'nın, Avrupa'nın zirvesinde kalmak istediği biliniyor.

