        Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor | Dış Haberler

        Axios: ABD Savunma Bakanlığı, İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığı yapıyor

        Axios'un haberinde, Pentagon ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta çatışmaları sonlandırmak üzere "büyük bir son vuruş" için hazırlık yaptığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta çatışmaları sonlandırmak üzere "büyük bir son vuruş" hazırlığında olduğu iddia edildi.

        ABD'de yayın yapan Axios haber portalının iki ABD'li yetkili ile bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde "askeri tırmanış" bekleniyor.

        İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Pentagon'un, İran'a yönelik "son vuruş" hazırlığında olduğunu belirtti.

        Kaynaklar, bu hazırlıklar kapsamında İran'ın stratejik açıdan önemli Hark, Larak, Ebu Musa ve diğer adalarının işgali, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran petrolünü taşıyan gemilerin ablukaya alınması seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade etti.

        Haberde, bazı ABD'li yetkililerin "çatışmaları sonlandırmak üzere ezici güç gösterisinin", görüşmelerde ABD'ye daha fazla pazarlık gücü vereceğini düşündükleri aktarıldı.

        TÜRKİYE, PAKİSTAN VE MISIR ARABULUCULUK ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR

        Müzakere çabalarıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak da Türkiye, Pakistan ve Mısır'ın, taraflar arasında görüşme organize etme çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

        Kaynak, İran'ın, ABD'nin ilk etaptaki taleplerini reddettiğini ancak müzakerelerden tamamen çekilmediğini belirtti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdüğünü söylemiş, "Başkan'ın (Donald Trump) tercihi her zaman barıştır ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse Başkan Trump, onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

