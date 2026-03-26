Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde, geçen yıl eylül ayında Hasan Hüseyin Doğruk (60), daha önce tartıştığı Aydın Keskin (48) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

KERESTEYLE FECİ DARP

DHA'daki habere göre keskin, keresteyle Doğruk'u darp edip yaraladı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hasan Hüseyin Doğruk, 60 yaşındaydı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay, sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaşanan takip ve yere yığılan Hasan Hüseyin Doğruk'un darp edildiği anlar yer aldı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

Aydın Keskin hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Keskin'in yanı sıra Hasan Hüseyin Doğruk'un eşi Hatice Doğruk, oğlu İlker Doğruk, taraf avukatları ve her iki tarafın yakınları katıldı.

SON SÖZÜ SORULDU

Son savunması için söz hakkı verilen Aydın Keskin, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Olanlar oldu, can havliyle, kaş göz işaretlerinden korkarak, önceki darptan dolayı yeniden yakalar diye korkarak vurmak zorunda kaldım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"İNDİRİMSİZ" MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Keskin'i, 'Kasten öldürme' suçundan, 'Haksız tahrik' ve 'İyi hal indirimi' uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.