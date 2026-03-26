        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in kışkırtmalarıyla İran'a karşı başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor." diyen Erdoğan, "Her türlü hukuksuzluğun, her türlü haydutluğun ve zorbalığın da kimden gelirse gelsin sonuna kadar karşısındayız. Devlet olarak, etrafımızı saran nefret söylemlerine, savaş çığırtkanlıklarına ve çatışma iklimine asla teslim olmayacağız. Tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın haklı özgüveniyle hareket edecek, aklıselimimizi ve soğukkanlılığımızı asla kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Partimizi veya ittifakımıza oy versin veya vermesin milletimiz bu fırtınalı dönemde kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor, 'iyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor' diyorlar. Kimse Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan kaya gibi sağlam Türkiye olacak. Kazanan 86 milyon mensubuyla Türk milleti olacak. Kazanan kardeşlik olacak barış olacak barışı savunanlar olacak." ifadelerine yer verdi

        Giriş: 26.03.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Geçen hafta İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Sizlerle birlikte tüm teşkilatımızın bayramını tebrik ediyorum. Ramazan boyunca bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte tam kadro sahadaydık. Dayanışmamızı pekiştirdik. İlk evim ilk iftarım programlarımızla depremzede kardeşlerimizin misafiri olduk. Kökü mazide gözü atide olan bu hareket evvel emirde bir vefa hareketedir. Çeyrek asırlık yolculuğumuzda biz daima bunu yaptık.

        "BÖLGEMİZ SON ASRIN EN SANCILI GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

        Bölgemiz son asrın en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in kışkırtmalarıyla İran'a karşı başlatılan savaş, bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor. Gözünü nefret ve kin bürümüş soykırım şebekesi güya dini argümanların arkasına sığınarak coğrafyamızı büyük bir felakete doğru sürüklüyor.

        "ACIMASIZCA ÖLDÜRÜLENLER BİZİM KARDEŞLERİMİZDİR"

        Acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir. Biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acılarına seyirci kalırız. Türkiye ve Türk milleti olarak iyi günde dost ve kardeş bildiğimiz halkları kötü günde yalnız bırakmayız.

        "MÜSLÜMANLARIN MESCİD-İ AKSA'DA İBADET ETME HAKKI GASP EDİLEMEZ"

        Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen psikolojik harekatlara karşı da son derece dikkatliyiz. Kardeş halklar arasında kırgınlıkları derinleştirecek, husumeti büyütecek, Siyonizm'in bölgemizi hedef alan 'böl, parçala, yönet' planlarına lojistik destek verecek her türlü eylemi ve tartışmayı reddediyoruz. Hangi bahaneyle olursa olsun Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı gasp edilemez, engellenemez, yasaklanamaz.

        "AĞIR FATURANIN BEDELİNİ TÜM İNSANLIK ÖDEMEKTEDİR"

        Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte ortaya çıkan ağır faturanın bedelini önce Müslümanlar sonra da tüm insanlık ödemektedir.

        Bomba ve füzelerin ölüm saçan uğultusu kesildikten sonra bu coğrafyada yine birlikte yaşayacağız. Bu gerçeği kimsenin unutmaması gerektiğine inanıyorum.

        "HAYDUTLUĞUN KARŞISINDAYIZ"

        Her türlü hukuksuzluğun, her türlü haydutluğun ve zorbalığın da kimden gelirse gelsin sonuna kadar karşısındayız. Devlet olarak, etrafımızı saran nefret söylemlerine, savaş çığırtkanlıklarına ve çatışma iklimine asla teslim olmayacağız. Tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın haklı özgüveniyle hareket edecek, aklıselimimizi ve soğukkanlılığımızı asla kaybetmeyeceğiz.

        ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

        Ana muhalefet partisinin karikatür genel başkanı dışında aziz milletimiz ve bölgedeki tüm kardeşlerimiz Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığının, neyin mücadelesini verdiğinin gayet farkındadır. Türkiye, doğru yoldadır. Türkiye partisi olmayı bir türlü beceremeyen CHP'nin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeyeceğiz.

        "KİMSE TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK"

        Partimizi veya ittifakımıza oy versin veya vermesin milletimiz bu fırtınalı dönemde kaptan köşkünde bizim olmamızdan dolayı Allah'a hamd ediyor, 'iyi ki Türkiye'yi AK Parti yönetiyor' diyorlar. Kimse Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Göreceksiniz inşallah kazanan kaya gibi sağlam Türkiye olacak. Kazanan 86 milyon mensubuyla Türk milleti olacak. Kazanan kardeşlik olacak barış olacak barışı savunanlar olacak."

