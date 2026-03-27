Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Almanya Savunma Bakanı: Bu bizim savaşımız değil | Dış Haberler

        Almanya Savunma Bakanı: Bu bizim savaşımız değil

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşa ilişkin açıklamasında "Bu bizim savaşımız değil ve bu yüzden bu savaşa dahil olmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Pistorius ayrıca, "Net bir hedef yok ve benim açımdan en kötüsü, bir çıkış stratejisi olmaması." diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 01:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İran savaşında ABD'nin tutumunu eleştirerek, "Bu savaşla ilgili beni en çok endişelendiren şey hiçbir istişarenin ve net bir amacının olmaması, en kötüsü de bir çıkış stratejisinin olmamasıdır." dedi.

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, resmi ziyaret düzenlediği Avustralya’da mevkidaşı Richard Marles ile görüştü. Alman Bakan Pistorius, görüşmenin ardından Marles ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İsrail ve ABD’nin İran yönelik saldırıları öncesinde kendilerine danışılmadığını belirten Pistorius, "Bu bizim savaşımız değil ve bu yüzden bu savaşa dahil olmak istemiyoruz." dedi.

        Orta Doğu’daki istikrarsızlığın tüm dünyaya muazzam etkileri olduğunu vurgulayan Pistorius, "Bu savaş dünya ekonomileri için bir felakettir. Etkisi şimdiden apaçık ortadadır. Avustralya dahil Pasifik bölgesinde tüm ülkeleri etkilemektedir. Avrupa’da da gerçek bir etkiye sahiptir." dedi.

        Almanya’dan ABD’ye İran savaşı eleştirisi

        Almanya Savunma Bakanı, İran savaşında ABD’nin tutumunu da eleştirerek, "Bu savaşla ilgili beni en çok endişelendiren şey, hiçbir istişare yapılmamış olması. Bir strateji yoktu. Net bir hedef yok ve benim açımdan en kötüsü, bir çıkış stratejisi olmaması. Yani savaşın yasallığına dair şüpheler masada duruyor, herkes bunu tartışabilir ama şu an akademik tartışmaların zamanı değil. Mesele, sorunları çözmek." dedi.

        "Ateşkesi güvence altına almaya hazırız"

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama konusunda olası bir katılımına şarta bağladı. Pistorius, "Ateşkes sağlanırsa, barışı korumak için her türlü görevi tartışacağız, özellikle de Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvenliğini güvence altına almak için" dedi.

        Pistorius, diplomatik bir çözümün mümkün olan en kısa sürede gerekli olduğunu söyledi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

