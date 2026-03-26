Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!

Türkiye’de bugün batı, güney ve iç bölgeler güneşi görüyor, uzun süren kapalı ve aralıklı yağmurlu günlerin ardından 2-3 gün için güneş yüzünü gösterecek. İstanbul’da hava sıcaklıkları bu perşembe ve 27 Mart Cuma günleri hissedilir şekilde artıyor. Marmara Bölgesi genelinde ve Ege ile İç Anadolu’da hava ısınıyor. Bu ısınmanın peşinde ise yağmur var. Hafta sonu gelirken Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz ile yer yer İç Anadolu’da yağmurlar geri dönüyor.

27 Mart Cuma öğle saatlerinden itibaren Ege üzerinden sokulacak yağışlı hava, İzmir ve çevresinde yer yer sağanak bırakacak. Balıkesir-Bandırma yönünde Cuma akşam olurken kuvvetli yağmur görülebilir. İstanbul’da ise Boğaziçi çevresi ile Avrupa yakasında yağmurlu bir Cuma akşamı olacak görünüyor. Kırklareli-Edirne boyunca da cuma akşamı yağmur bekleniyor. Yarın Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Kars, Ardahan gibi merkezlerde kar yağışı yeni kar örtüsü oluşturabilir. Özellikle Bitlis-Van arasında beklenen kuvvetli kar yağışları ulaşımı aksatabilir. Aslında bu alanda çığ düşme riski de yükseliyor, yeni gelmesi muhtemel yağışlar nedeniyle dik yamaçlı yollarda çığ riskine karşı karayollarının uyarılarını takip etmeliyiz. Doğudaki kar cumartesi mola verip, 29 Mart Pazar günü içinde bir dalga daha yağabilir fakat pazarın kar yağışları daha zayıf olacak görünüyor.

28 Mart Cumartesi sabah ile öğle saatleri hava İstanbul ve Bursa çevresinde biraz güneşli olacak fakat yağmur cumartesi akşamı da şehirleri ıslatacak. Cumartesinin yağmurları Çanakkale-Tekirdağ-Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak halinde gerçekleşebilir. Güneyde Aydın-Muğla-Denizli çevresinde de 28 Mart Cumartesi kuvvetli ve uzun süreli yağmur görülebilir. Didim, Sarıkemer, Söke, Germencik, Tire, Torbalı çevresinde cumartesi gecesi şiddetli yağış ihtimali de var. Bu yağışlar su baskınlarına yol açabilir, Ege’de hafta sonu dikkatli olmakta yarar var.

Karadeniz kıyıları ve iç kesimleri 27-28 Mart çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli olurken, sıcaklıklar 12 ila 14°C’lerde seyrediyor. 29 Mart Pazar ise Akdeniz ve İç Anadolu kuvvetli yağış altında kalacak görünüyor. Pazar günü Antalya-Isparta-Beyşehir arasındaki alanda şiddetli sağanak görülebilir. Doğadaki kuruyan göller için bu yağışlar su seviyelerinin canlanmasını, yükselmesini sağlarken yerleşim yerlerinde su baskınlarına yol açabilir. Antalya ile Ege’nin iç kesimlerinde hafta sonu beklenen yağışları dikkate alalım.

İstanbul gelecek 3 günde de bir miktar yağmurlu olacak, şehirde sağanak beklenmiyor fakat muhtemelen cumartesi akşam ve pazar gün içinde hafif kuvvette yağacak. Şehir trafiğini etkileyebilir, baraj havzalarında ise ağır adımlarla da olsa iyileşme sürüyor, ortalama doluluk yüzde 53 seviyesine ulaştı. Hava sıcaklıkları İstanbul’da ve çevre merkezlerde önce yükselip, pazar günü yeniden 10-12°C’lere düşecek. Ankara’da cumartesi öğle ve pazar sabah saatlerinden itibaren gün boyu yağmur görülebilir. Ankara’da sıcaklıklar önce 15°C’lere yükselip 29 Mart Pazar günü 8°C’ye geri düşecek görünüyor. Yeni hafta da soğuk tarafta, rüzgarlı ve yerel olarak yağmurlu başlayabilir.

İzmir’de 27 Mart Cuma ve 28 Mart Cumartesi kuvvetli yağışlı saatler geçirebiliriz, özellikle cumartesi öğle ve gece saatleri yağmur şiddetini arttırabilir. Hava sıcaklıkları kıyı Ege’de 18°C’lerden hafta sonu 11°C’ye kadar azalacak. Bu yağışlı hafta sonunun ardından, 30 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Çarşamba günleri de batı ve güney bölgelerde yağmurlu saatler yaşanabilir. Sıcaklıkların hızla yükselmesi beklenmiyor, kışlık giysilere ve şemsiyeye başvurmaya devam edeceğiz görünüyor.

