        Ankara'da "cinsel birliktelik" vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 kişi tutuklandı

        Ankara'da "cinsel birliktelik" vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 kişi tutuklandı

        Ankara'da internetten "cinsel birliktelik" vaadiyle tuzak kurup silah terörü ve darpla mağdurları yağmaladıkları kaydedilen şüphelilerden 11'i tutuklandı; Soruşturma kapsamında toplam 23 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 19:52
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, internetten ilan vererek "cinsel birliktelik" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli tutuklandı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, internet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, belirlenen adreslere gittiklerinde, şüphelilerin birlikte hareket ettikleri kişilerce silah gösterilerek darbedildiği, para ve değerli eşyalarının zorla alındığı, bu suretle "yağma" suçunun işlendiği tespit edildi.

        Şüphelilerin ayrıca, mağdurlara cinsel birliktelik yaşayacakları izlenimi vererek hileli davranışlarla para temin ettikleri ve bu yolla "dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

        Teknik takip ve dinleme sonucu 20 olaya karışan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15'i tutuklama, 8'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

        Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, suça sürüklenen çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erdoğan'dan 'meşruiyet krizi' uyarısı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2. Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor" dedi

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası