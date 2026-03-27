        Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2. Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yönelik ABD ve İsrail'in saldırıları hakkında "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına video mesaj gönderdi.

        Konuşmasına katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası sistemde kopuş, krizler, anlatılar ve düzen arayışı temasıyla tertip edilen bu önemli zirvenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetişimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine, iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        "TÜRKİYE OLARAK BARIŞ ODAKLI DURUŞUMUZU SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        2. Dünya Savaşı sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistemin neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunlar söyledi:

        "Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir. Hakikat aslında gün gibi ortadayken gerçekleri tahrif etmek üzere kurgulanan yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve iş birliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız. Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına, uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır. Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye yalnızca bölgemizde değil, tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

