        Haberler Dünya ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ali Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı | Dış Haberler

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı. İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntüde, "ofis kamerasının son kaydı" ifadeleri kullanıldı

        Giriş: 27.03.2026 - 08:01 Güncelleme:
        İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı. İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntüde, "ofis kamerasının son kaydı" ifadeleri kullanıldı.

        İran medyası tarafından paylaşılan son fotoğrafta Hamaney'in Kuran-ı Kerim okuduğu görülüyor.

        Kaynak: İran devlet televizyonu

        Görüntünün, Hamaney'in öldürülmeden sadece birkaç dakika önce bir güvenlik kamerası tarafından çekildiği bildirildi.

        Hamaney'in ofisinde Ayetullah Humeyni ve Kasım Süleymani'ye ait fotoğrafların bulunduğu görüldü.

        ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD ile İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattıkları saldırılar sonucu başta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey isim ve yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

        Ali Hamaney'in yerine ise oğlu Mücteba Hamaney geçti.

