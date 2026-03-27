Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz? Bu optik illüzyon beynimizle oyun oynuyor!

        Gördüğümüz renkler her zaman gerçeği yansıtmayabilir; yeni ortaya çıkan dokuz noktalı optik illüzyon da tam olarak bunu kanıtlıyor. Odaklandığınız noktaların renginin beyniniz tarafından anlık olarak nasıl değiştirildiğini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte renk algımızın sınırlarını zorlayan bu viral illüzyonun tüm detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?

        İnternet dünyası 2015'teki efsanevi elbise tartışmasından sonra şimdi de yepyeni bir görsel yanılsama ile karşı karşıya. Mor bir arka plan üzerindeki 9 noktanın rengi, beynimizin bize oynadığı devasa oyunu gözler önüne seriyor. Gözlerinizin sizi nasıl kandırdığına inanamayacağınız bu ilginç illüzyonun arkasındaki bilimsel gerçekler haberimizin devamında...

        GÖZLERİMİZ BİZİ NASIL YANILTIYOR?

        Harvard Tıp Merkezi'nden biyomedikal optik araştırmacısı Hinnerk Schulz-Hildebrandt tarafından incelenen bu görsel, ilk bakışta sadece mor noktalardan oluşuyor gibi algılanabilir.

        Dünya bu cevabı arıyor!

        Ancak ortada büyük bir şaşırtmaca var: Noktaların hepsi teknik olarak tamamen aynı mavi tonunda! Bir yüzeyin yaydığı veya emdiği ışık dalgaları onun gerçek rengini belirlese de, beynimiz bu verileri yalnızca gözümüzün retinasında bulunan "koni" hücreleri aracılığıyla yorumlayabiliyor. İşin içine beynin yorumlama mekanizması girdiğinde ise gördüklerimiz gerçeğin dışına çıkabiliyor.

        Görsel: Hinnerk Schulz-Hildebrandt

        BİLİMSEL AÇIDAN RENK ALGISI

        İnsan gözünde üç farklı koni hücresi bulunuyor. L-konileri kırmızıları, M-konileri yeşil ve sarıları, S-konileri ise mavileri algılamakla görevli. Ancak bu hücreler retinamızda eşit bir şekilde dağılmıyor. L ve M konilerinin sayısı, S konilerine oranla yaklaşık 10 kat daha fazla.

        Üstelik gözümüzün en keskin görüş alanı olan fovea bölgesinde S-konileri neredeyse hiç bulunmuyor. Bu biyolojik gerçeklik, özellikle mavi gibi soğuk renkleri doğrudan algılamamızı oldukça zorlaştırıyor ve beynin açıklarını ortaya çıkarıyor.

        EŞZAMANLI KONTRAST FENOMENİ

        İşte bu dokuz noktalı illüzyon, beynimizin renkleri algılarken düştüğü tuzağı, bilimsel adıyla "eşzamanlı kontrast" (simultaneous contrast) fenomenini harika bir şekilde özetliyor. Beynimiz, odaklandığımız bir rengi arka plandan ayırıp daha net görebilmek için onun algısını otomatik olarak değiştirme eğilimindedir.

        Noktaların hepsi aynı mavi tonda olsa da, biraz daha mor olan arka plan duyusal bir halat çekme yarışı yaratıyor. Beyniniz, doğrudan baktığınız noktayı daha mor görmeye çalışırken, vizyonunuzun kenarındaki diğer noktaları daha mavi algılamaya odaklanıyor. Sonuç olarak, tamamen aynı renkte olan bu dokuz nokta gözümüze birbirinden farklı tonlardaymış gibi yansıyor.

        Kaynak: Popular Science

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Sağanak ve kar var
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Dünya Kupası'na son 1!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        The Economist: Avantaj İran'da
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
