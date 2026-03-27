Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz? Bu optik illüzyon beynimizle oyun oynuyor!

İnternet dünyası 2015'teki efsanevi elbise tartışmasından sonra şimdi de yepyeni bir görsel yanılsama ile karşı karşıya. Mor bir arka plan üzerindeki 9 noktanın rengi, beynimizin bize oynadığı devasa oyunu gözler önüne seriyor. Gözlerinizin sizi nasıl kandırdığına inanamayacağınız bu ilginç illüzyonun arkasındaki bilimsel gerçekler haberimizin devamında...

GÖZLERİMİZ BİZİ NASIL YANILTIYOR?

Harvard Tıp Merkezi'nden biyomedikal optik araştırmacısı Hinnerk Schulz-Hildebrandt tarafından incelenen bu görsel, ilk bakışta sadece mor noktalardan oluşuyor gibi algılanabilir.

Ancak ortada büyük bir şaşırtmaca var: Noktaların hepsi teknik olarak tamamen aynı mavi tonunda! Bir yüzeyin yaydığı veya emdiği ışık dalgaları onun gerçek rengini belirlese de, beynimiz bu verileri yalnızca gözümüzün retinasında bulunan "koni" hücreleri aracılığıyla yorumlayabiliyor. İşin içine beynin yorumlama mekanizması girdiğinde ise gördüklerimiz gerçeğin dışına çıkabiliyor.

REKLAM

Görsel: Hinnerk Schulz-Hildebrandt

BİLİMSEL AÇIDAN RENK ALGISI

İnsan gözünde üç farklı koni hücresi bulunuyor. L-konileri kırmızıları, M-konileri yeşil ve sarıları, S-konileri ise mavileri algılamakla görevli. Ancak bu hücreler retinamızda eşit bir şekilde dağılmıyor. L ve M konilerinin sayısı, S konilerine oranla yaklaşık 10 kat daha fazla.

Üstelik gözümüzün en keskin görüş alanı olan fovea bölgesinde S-konileri neredeyse hiç bulunmuyor. Bu biyolojik gerçeklik, özellikle mavi gibi soğuk renkleri doğrudan algılamamızı oldukça zorlaştırıyor ve beynin açıklarını ortaya çıkarıyor.

EŞZAMANLI KONTRAST FENOMENİ

İşte bu dokuz noktalı illüzyon, beynimizin renkleri algılarken düştüğü tuzağı, bilimsel adıyla "eşzamanlı kontrast" (simultaneous contrast) fenomenini harika bir şekilde özetliyor. Beynimiz, odaklandığımız bir rengi arka plandan ayırıp daha net görebilmek için onun algısını otomatik olarak değiştirme eğilimindedir.

Noktaların hepsi aynı mavi tonda olsa da, biraz daha mor olan arka plan duyusal bir halat çekme yarışı yaratıyor. Beyniniz, doğrudan baktığınız noktayı daha mor görmeye çalışırken, vizyonunuzun kenarındaki diğer noktaları daha mavi algılamaya odaklanıyor. Sonuç olarak, tamamen aynı renkte olan bu dokuz nokta gözümüze birbirinden farklı tonlardaymış gibi yansıyor.

Kaynak: Popular Science