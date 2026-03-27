        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı! Yeni yağışlı sistem geliyor! Sağanak ve kar var - 27 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyarı! Yeni yağışlı sistem geliyor! Sağanak ve kar var

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya, Hatay, Adana, Osmaniye çevreleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olacak. Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak.

        Giriş: 27.03.2026 - 07:20 Güncelleme:
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Sağanak ve kar var
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege2nin batısı, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Manisa, Antalya’nın iç ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Çanakkale, Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 21°

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 18°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 15°

        Gaziantep

        Güneşli 18°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege ve Şırnak çevreleri ile Siirt ve Batman illerinin kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış, yükseklerinde kuvvetli kar yağışları olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Kıyı Ege’de güneyli yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Yolda heyelan: yarısı çöktü, içme suyu hattı zarar gördü

        Adana'da bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle yolda heyelan meydana geldi. Yolun yarısı çökerken, içme suyu hattı da zarar gördü.

        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
