        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Tüketim tarihi geçmiş tam 50 ton tavuk! Kimyasal zincir | Urfa haberleri | Son dakika haberleri

        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir esnaf şüphe üzerine takibe alındı. Depoya yapılan baskın ve denetimler sonucu, son tüketim tarihi geçmiş 50 ton tavuk eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler zabıta ve temizlik işleri ekipleri tarafından imha edildi

        Giriş: 27.03.2026 - 07:41
        Şanlıurfa'da, Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir esnafı takibe aldı. Takip sonucu yeri tespit edilen depoya ekipler baskın düzenledi.

        50 TON TAVUK VE TAVUK ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

        DHA'daki habere göre Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından depoda yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 50 ton tavuk ve tavuk ürünü ele geçirildi.

        KAMYONLARA YÜKLENİP İMHA EDİLDİ

        Ele geçirilen etler zabıta ve temizlik işleri ekipleri tarafından kamyonlarla çöp alanına götürülüp imha edildi. İşletmeye mühür vurulurken, idari para cezası uygulandı.

        "BİR ESNAFTAN ŞÜPHELENDİK"

        Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, halk sağlığını tehdit eden ürünlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, “Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz denetimlerde pazarlamacı bir esnaftan şüphelendik. Yaptığımız takip sonucunda söz konusu depoya ulaştık.

        "TÜKETİM TARİHLERİ GEÇMİŞ"

        Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk ürünü tespit edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde ürünler kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere sevk edildi. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.

        Bazı ürünlerin son tüketim tarihinin aylar önce bittiği görüldü.

