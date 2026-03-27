        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger hizmetçisinden olan oğlu Joseph Baena'nın ilk vücut geliştirme yarışması için hazırlanmasına yardım etti

        Arnold Schwarzenegger oğlu Joseph Baena'nın ilk vücut geliştirme yarışması için hazırlanmasına yardım etti

        Arnold Schwarzenegger, evliyken hizmetçisiyle yaşadığı yasak ilişkiden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena'yı, vücut geliştirme yarışmasına hazırlıyor

        Giriş: 27.03.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor

        Arnold Schwarzenegger, hizmetçisiyle yaşadığı yasak aşktan doğan oğlu Joseph Baena'nın ilk vücut geliştirme yarışmasına hazırlanmasına yardımcı oluyor.

        Yedi kez 'Mr. Olympia' ünvanını kazanan bir sporcu olan 78 yaşındaki Schwarzenegger, 28 yaşındaki oğluna spor salonunda, vücudunun nasıl daha fazla kas kazanabileceği konusunda yol gösterdi.

        Baena, yarın ABD'nin Denver şehrinde düzenlenecek olan NPC Natural Colorado State yarışmasında vücut geliştirme alanındaki ilk müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor.

        Bu yarışmaya katılan her sporcu sadece doping testine tabi tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda yüzde 100 doğal olduklarından emin olmak için 30 dakikalık bir yalan dedektörü testine de girecek.

        Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi olan Schwarzenegger'in oğlu, 8 haftada 8 kilo kas kütlesi kazandığını açıkladı.

        REKLAM

        Baena, 2023'te bir gazeteye verdiği demeçte, Schwarzenegger için, "O harika bir baba. Örnek alınacak harika bir insan ve tanıdığım en zeki adam. Harika bir yolculuk oldu ve o her zaman yaptığım her şeyde bana çok destek oldu. Bu yüzden, onun gibi bir babaya sahip olduğum için gerçekten minnettarım" demişti.

        Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger'in aile evindeki hizmetçisiyle yaşadığı yasak ilişkiden dünyaya geldi. Bu olayın ortaya çıkması, Schwarzenegger'in, gazeteci Maria Shriver ile 25 yıllık evliliğinin sona ermesine ve 2021'de boşanmalarının kesinleşmesine yol açmıştı.

        Joseph Baena ve annesi

        Schwarzenegger'in dört çocuğunun annesi olan 70 yaşındaki Shriver, geçen yıl çıkardığı 'Ben Maria'yım' adlı kitabında boşanmayla ilgili olarak, "Kalbimi kırdı, ruhumu kırdı, benden geriye kalan her şeyi de yok etti. Evliliğim, anne babam, işim olmadan, ömür boyu süren büyük harfle yazılmış inkar barajı adeta yıkıldı" itirafında bulunmuştu.

        Arnold Schwarzenegger ve eski eşi Maria Shriver
        ÖNERİLEN VİDEO

        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğarak katletmiş!

        İstanbul'da, polisi arayan 49 yaşındaki Bilge D., banyodan çıktığında 59 yaşındaki erkek arkadaşı Fesih Dener'i ölü bulduğunu söyledi. Bilge D.'nin önce tanık olarak ifadesi alındı ve serbest bırakıldı. Ancak yapılan otopsi raporunda Dener'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet ekipleri tara...
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Trump'ın imzası dolara giriyor
        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        "Bitmesi gerekiyordu"
