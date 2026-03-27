Arnold Schwarzenegger, hizmetçisiyle yaşadığı yasak aşktan doğan oğlu Joseph Baena'nın ilk vücut geliştirme yarışmasına hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Yedi kez 'Mr. Olympia' ünvanını kazanan bir sporcu olan 78 yaşındaki Schwarzenegger, 28 yaşındaki oğluna spor salonunda, vücudunun nasıl daha fazla kas kazanabileceği konusunda yol gösterdi.

Baena, yarın ABD'nin Denver şehrinde düzenlenecek olan NPC Natural Colorado State yarışmasında vücut geliştirme alanındaki ilk müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu yarışmaya katılan her sporcu sadece doping testine tabi tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda yüzde 100 doğal olduklarından emin olmak için 30 dakikalık bir yalan dedektörü testine de girecek.

Sosyal medyada yaklaşık bir milyon takipçisi olan Schwarzenegger'in oğlu, 8 haftada 8 kilo kas kütlesi kazandığını açıkladı.

Baena, 2023'te bir gazeteye verdiği demeçte, Schwarzenegger için, "O harika bir baba. Örnek alınacak harika bir insan ve tanıdığım en zeki adam. Harika bir yolculuk oldu ve o her zaman yaptığım her şeyde bana çok destek oldu. Bu yüzden, onun gibi bir babaya sahip olduğum için gerçekten minnettarım" demişti.

Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger'in aile evindeki hizmetçisiyle yaşadığı yasak ilişkiden dünyaya geldi. Bu olayın ortaya çıkması, Schwarzenegger'in, gazeteci Maria Shriver ile 25 yıllık evliliğinin sona ermesine ve 2021'de boşanmalarının kesinleşmesine yol açmıştı.

Joseph Baena ve annesi

Schwarzenegger'in dört çocuğunun annesi olan 70 yaşındaki Shriver, geçen yıl çıkardığı 'Ben Maria'yım' adlı kitabında boşanmayla ilgili olarak, "Kalbimi kırdı, ruhumu kırdı, benden geriye kalan her şeyi de yok etti. Evliliğim, anne babam, işim olmadan, ömür boyu süren büyük harfle yazılmış inkar barajı adeta yıkıldı" itirafında bulunmuştu.

Arnold Schwarzenegger ve eski eşi Maria Shriver