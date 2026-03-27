Nilperi Şahinkaya: Bitmesi gerekiyordu
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir aşk yaşadığı yönetmen Baturalp Bekar ile ayrıldığı yönündeki iddiaları doğruladı. Şahinkaya, "Evet, ilişki bitti. Bitmesi gerekiyordu" dedi
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz yıl kasım ayında yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şahinkaya, evliliğe yeşil ışık yakarak, "Çok isterim inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak birkaç gün önce çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktığı görüldü. Şahinkaya ile Bekar'ın bu hamlesi, "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirmişti.
"MORALİM BOZUK" DEMİŞTİ
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Şahinkaya, konuyla ilgili "Arkadaşlar lütfen bugün konuşmayayım. Moralim bozuk, hiç de keyfim yok. O yüzden konuşmak istemiyorum" demişti.
AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULADI
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Tülin Özen ile aynı sahneyi paylaştığı 'Ballı Süt' adlı tiyatro oyununun prömiyerinde objektif karşısına geçen Nilperi Şahinkaya, Baturalp Bekar ile ayrılık iddialarını doğruladı.
"ANLAŞARAK AYRILDIK"
Şahinkaya, biten ilişkisi hakkında "Evet, ilişki bitti. Bitmesi gerekiyordu ve bitti. Anlaşarak ayrıldık" ifadelerini kullandı.
Başrolünü paylaştıkları oyununun hazırlık sürecinden bahseden Tülin Özen ile Nilperi Şahinkaya, izleyiciyi nelerin beklediğini şu sözlerle aktardı: Çok mutluyuz. Uzun zamandır hazırlandığımız için sahnede kendimizi oldukça iyi hissediyoruz. 'Ballı Süt' deyince akla ne geliyorsa tam olarak o sıcaklığı anlatıyoruz. İnsanın kendini kırılgan hissettiği anlarda birinin ona şefkatle yaklaşmasını istemesi vardır ya; işte biz o duyguyu sahneliyoruz. İzleyiciler bazen bir kardeşte, bazen bir annede, bazen de sevdiği birinde kendinden parçalar bulacak. İnsanları birleştiren, hem güldüren hem de biraz buruk hissettiren bir hikâye...Nilperi Şahinkaya ve Tülin Özen