        Haberler Ekonomi Para Trump’ın imzası dolara giriyor - Para Haberleri

        Trump’ın imzası dolara giriyor

        ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Başkan Donald Trump'ın imzasının dolar banknotlarında yer alacağı açıklandı. Bu, görevdeki bir ABD başkanının imzasının ilk kez para biriminde yer alacak olması açısından bir ilk olacak

        Giriş: 27.03.2026 - 07:39
        ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın imzasının Hazine Bakanı'nın imzası ile beraber dolar banknotlarında yer alacağını açıkladı.

        Açıklamada söz konusu uygulamanın, ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında hayata geçirileceği belirtildi. Böylece ilk kez görevdeki bir ABD başkanının imzası doğrudan Amerikan para biriminde yer almış olacak.

        Karar, ülkede siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Eleştirmenler, bu adımın geleneksel uygulamalardan sapma anlamına geldiğini ve para birimi üzerinde siyasi sembolizmi artırabileceğini savunurken, destekleyenler ise bunun 250. yıl gibi önemli bir tarihi temsil ettiğini dile getiriyor.

        ABD’de geleneksel olarak dolar banknotlarında Hazine Bakanı’nın imzası yer alıyor. Uzmanlar, bu nedenle bir başkanın imzasının banknotlara eklenmesinin alışılmışın dışında bir uygulama olduğuna dikkat çekiyor.

        ABD Hazine Bakanlığı ise uygulamanın ülkenin ekonomik gücünü ve liderliğini simgeleyen bir adım olduğunu vurgularken, yeni banknotların yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde dolaşıma girmesinin planlandığını açıkladı.

        "EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜME YOLUNDAYIZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott BessentDonald Trump’ın liderliği altında, eşi benzeri görülmemiş ekonomik büyüme, doların kalıcı hakimiyeti ile mali güç ve istikrar yönünde bir yoldayız. Büyük ülkemizin ve Başkan Donald J. Trump’ın tarihi başarılarını kutlamanın, üzerinde onun adını taşıyan ABD dolar banknotlarından daha güçlü bir yolu yokr ve bu tarihi banknotların 250. yıl dönümünde basılması son derece uygun” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bebeğin cesedi bulunamadı, anneye müebbet hapis cezası verildi

        Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden 35 yaşındaki anne Merve Sağın, müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı.

        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Yeni yağışlı sistem geliyor! Sağanak ve kar var
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Dünya Kupası'na son 1!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Almanya: Bu bizim savaşımız değil
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        The Economist: Avantaj İran'da
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
