Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'gizemli' ABD Başkanı Trump fotoğrafı merak uyandırdı. Trump'ın yoğun bir şekilde bulanık ve pikselleştirilmiş fotoğrafı 12 saatte 25 milyonu aşkın kişi tarafından görüntülendi. Beyaz Saray aynı şekilde Rubio ve JD Vance'e ait görseller de paylaştı
Beyaz Saray, dün akşam resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsel merak uyandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun bir şekilde bulanık ve pikselleştirilmiş fotoğrafı, sosyal medyada kafa karışıklığı yarattı. Beyaz Saray'ın paylaşımı 12 saat içinde 25 milyon kişi tarafından görüntülendi.
Bazı kullanıcılar, görüntünün Trump'ın bir "nükleer kırmızı düğmeye" elini koyduğunu ima eden bir tehdit içerdiğini öne sürdü.
Bazı kullanıcılar kırmızı alanları bir fırlatma kontrol düğmesi olarak yorumladı. Paylaşımın, ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarını geçici olarak durdurduğunu açıkladığı ve diplomatik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.
Beyaz Saray, bu gönderinin ardından paylaşımlarına devam etti. Yine Trump'a, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ait olduğu düşünülen pikselleştirilmiş kareleri paylaştı.