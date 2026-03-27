Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı

Beyaz Saray, dün akşam resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsel merak uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yoğun bir şekilde bulanık ve pikselleştirilmiş fotoğrafı, sosyal medyada kafa karışıklığı yarattı. Beyaz Saray'ın paylaşımı 12 saat içinde 25 milyon kişi tarafından görüntülendi.

Bazı kullanıcılar, görüntünün Trump'ın bir "nükleer kırmızı düğmeye" elini koyduğunu ima eden bir tehdit içerdiğini öne sürdü.

Bazı kullanıcılar kırmızı alanları bir fırlatma kontrol düğmesi olarak yorumladı. Paylaşımın, ABD'nin İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarını geçici olarak durdurduğunu açıkladığı ve diplomatik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.

Beyaz Saray, bu gönderinin ardından paylaşımlarına devam etti. Yine Trump'a, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ait olduğu düşünülen pikselleştirilmiş kareleri paylaştı.