        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Hilalnur Tüzün 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı! | Son dakika haberleri

        Hilalnur 17 yaşındaydı... Bir annenin yürek yakan isyanı!

        Ankara'da, kavşakta 17 yaşındaki Hilalnur Tüzün'ün kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin diğer sürücü 26 yaşındaki Doğukan Ç.'nin, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anne Gülhanım Tüzün, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan sürücünün tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini söyleyerek, "Bayramda herkes evladına sarıldı, ben kızımın taşına sarıldım. Adalete güveniyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 09:24
        Ankara Polatlı'da geçen yıl 6 Ağustos'ta; Hilalnur Tüzün'ün (17) kullandığı motosiklet, Doğukan Ç. (26) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Hilalnur Tüzün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklette bulunan arkadaşı H.B. yaralı kurtuldu.

        SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

        Gözaltına alınan Doğukan Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Doğukan Ç. 'Kavşaklarda dönüş önceliğine uymama' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulundu.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Soruşturma sonunda Doğukan Ç. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "ÇARPMAMAK İÇİN FRENE BASTIM"

        Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Doğukan Ç. hakim karşısına çıktı. Kazadan yaralı kurtulan H.B. ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Sanık Doğukan Ç. savunmasında, "Ben Polatlı'da bir kargo firmasında çalışıyorum. 30-40 kilometre hızla gidiyordum. Çok hızlı bir şekilde önüme geçti. Çarpmamak için frene bastım. Fakat benim arabamın sol farı ile motosikletin sol tarafı çarpıştı. Şahıslar savruldu. Ben hemen inip ambulansı aradım. Meydana gelen olaydan dolayı çok pişmanım. Beraatımı talep ederim" dedi.

        TUTUKSUZ YARGILAMAYA İTİRAZ EDİLDİ

        Hilalnur'un ailesi ile H.B.'nin avukatı Zeynep Yıldız Tombul, sanığın tutuksuz yargılanmasına itiraz etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        "BAYRAMDA KIZIMIN TAŞINA SARILDIM"

        Duruşma sonrası açıklamada bulunan Hilalnur'un annesi Gülhanım Tüzün, sanığın tutuksuz yargılanmasına itiraz ettiklerini belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. Büyük bir acı. Kızım kaza yaptığı zaman kan içindeydi. Hiç konuşamaz haldeydi. Çocuğumu ondan sonra göremedim. Yoğun bakıma kaldırıldı. İkinci günü vefat etti.

        "ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZİYOR"

        Benim canım yandı, benim yüreğim yandı, başka anneler yanmasın. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Adalet istiyorum, güveniyorum da. Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Bayramda herkes evladına sarıldı, ben kızımın taşına sarıldım. Büyük bir acı. Rabb’im yaşatmasın. Sadece adalete güveniyorum, bir anne olarak benim sesimi duysunlar" dedi.

        "TUTUKSUZ YARGILAMA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

        Avukat Zeynep Yıldız Tombul ise dosyada belirtilen bilirkişi raporunda sanığın asli kusurlu olduğunu söyleyerek, "Ancak tutukluluk talebimiz reddedildi. Bu aşamada sanığın tutuksuz yargılanması, adli kontrol tedbirlerinin uygulanması hukuken ve vicdanen kabul edilebilir nitelikle bir karar değildir.

        Müvekkillerim adına hukukun öngördüğü tüm yasal yollara başvurarak adalet arayışımız devam edecek, süreci takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 25 Mart 2026 (Savaş Cebinizi Vuracak Mı? Kasko Ve Sigorta Fiyatları Uçacak Mı?)

        Savaşın 2026'ya maliyeti ne olacak? Savaş sigorta maliyetini artırır mı? Kasko fiyatları nasıl belirleniyor? Kasko-Trafik sigortası fiyatları nasıl? Savaşın ekonomiye etkisi ne? Sigortacılıkta 2026 beklentisi ne? Sigorta Sayfası'nda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı anlattı.  

        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Ünlülerin final sevinci
        Ünlülerin final sevinci
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        "Bitmesi gerekiyordu"
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?