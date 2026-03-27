Sarı Zarflar sinemada, Satıcının Ölümü sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan korkuya, animasyondan fantastik maceralara uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor.

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı, 76. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü alarak tarihi bir başarıya imza atan İlker Çatak'ın yeni filmi Sarı Zarflar, 27 Mart'ta sinemaseverlerle buluşuyor.

Luc Besson'ın yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda Caleb Landry Jones, Christoph Waltz gibi isimlerin yer aldığı Drakula, ölümsüz olmak için inancından vazgeçerek sonsuza dek sürecek bir lanete yol açan Drakula'nın hikayesini anlatıyor.

Zazie Beetz'in başrolünü üstlendiği korku komedi filmi Seni Öldürecekler, New York'taki gizemli bir binada işe başlayan genç bir kadının, burada faaliyet gösteren bir tarikatın ölümcül ritüellerinden kurtulmak için verdiği bir gecelik hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen'in hayatını konu alan Yaparsın Şekerim adlı belgesel, Dünya Tiyatro Günü kapsamında 27 Mart'ta sinemalarda olacak.

Süper Mario Galaksi Filmi'nde, Mario ve Luigi bu kez babasını esaretten kurtarmaya ve aile mirasını geri getirmeye kararlı olan Bowser Jr.'ın yeni tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar.

TİYATRO

Haldun Taner'in tiyatro tarihimize ışık tutan oyun içinde oyunu Sersem Kocanın Kurnaz Karısı sezonda sadece 10 temsille DasDas'ta perde açmaya hazırlanıyor. 27 Mart Cuma akşamı prömiyerini yapacak oyunun kadrosunda Aydın Şentürk, Ayşegül Aydın, Birol Tezcan, Burak Tamdoğan, Didem Balçın, Mert Fırat, Özge Fışkın, Özgün Aydın, Taner Rumeli yer alıyor.

Zorlu PSM’nin yeni prodüksiyonu Satıcının Ölümü, 26 Mart'ta prömiyer yaparak tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Arthur Miller'ın dünya tiyatrosunun en güçlü metinlerinden biri olarak kabul edilen başyapıtı, National Theatre'ın eski Genel Sanat Yönetmeni ve Olivier ödüllü yönetmen Sir Rufus Norris rejisiyle sahneye taşınırken; başrolde Halit Ergenç’e Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu eşlik ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü 26 mekanda, 26 tiyatro oyunuyla kutlamaya hazırlanıyor. Sanatseverleri Musahipzade Celal'den Arthur Miller'a, Donald Margulies'den Suat Derviş'e klasik ve modern yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir seçki bekliyor.

KONSER

Ceza, Sertab Erener ve Mor ve Ötesi'nden sonra, Saygı1 serisi, Türk pop müziğinin en güçlü ikonlarından biri olan Mustafa Sandal ile devam ediyor. Saygı1: Mustafa Sandal, 2 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda...

İKSV Genç Caz Gecesi kapsamında Triosu, KAOS ve MUZİKUS grupları 31 Mart Salı Akşamı Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.

SERGİ

Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun Karma Sergisi "Şaka Gibi", 'günlük sergi, yıllık etki' mottosuyla 1 Nisan 2026'da Camhane Art'ta açılıyor.

James Cameron Sanatı Sergisi, yoğun ziyaretçi ilgisi üzerine 30 Nisan'a kadar İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverleri ağırlamayı sürdürüyor. James Cameron'ın yaratıcı evrenine yakından bakma imkânı sunan sergi; yönetmenin eskizlerinden tasarım süreçlerine, film dünyalarını şekillendiren görsel çalışmalarından üretim aşamalarına kadar birçok özel içeriği bir araya getiriyor.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.