        Birol Güven: Sıra, dünyanın geri kalanına geldi

        Modern dramlardan; epik tarihi hikâyelere kadar 4 ana türde küresel fenomen haline gelen Türk dizilerinin endüstriyel gücü, atılan yeni bir imzayla perçinlendi. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yaptığı açıklamada sektöre; "Hazırlıklı olun" dedi

        Giriş: 27.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        "Hazırlıklara başlayın"

        Dünyadaki ülkelerin % 87'sine tekabül eden 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, bu alandaki gücünü, 1 milyar kişiyi geçen izleyici sayısıyla da ortaya koyuyor. Yapımlarımız arasında özellikle 4 tür büyük ilgi görüyor

        EN ÇOK HANGİ TÜR YAPIMLAR İHRAÇ EDİLİYOR?

        Modern Dram... Batı tarzı prodüksiyon kalitesini, Doğu'nun duygusal yoğunluğu ve muhafazakâr aile değerleriyle harmanlayan TV dizileri dünya genelinde en çok ihraç edilen türlerin başında geliyor. Özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu pazarlarında aile bağları, imkânsız aşklar ve sınıf çatışmaları üzerine kurulu dramalar, en çok ilgi gören tür olarak öne çıkıyor.

        Tarihi ve Dönem Dizileri... Yüksek bütçeli prodüksiyonlar, görkemli kostümler ve epik kahramanlık hikâyeleri, Hollywood dışı bir kahraman anlatısı arayan izleyiciler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu tür yapımlar, Güney Asya, MENA bölgesi ve Balkanlar'da kültürel bir fenomen haline geldi.

        Yeni Nesil Polisiye ve Psikolojik Gerilim... Türk sinematografisinin estetik anlayışını yerel hikâyelerin evrensel bir kara film diliyle anlatan bu tür yapımlar, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde de ilgi görmeye başladı.

        Romantik Komediler... Akdeniz sıcaklığı, şık mekânlar ve estetik oyuncu kadrolarıyla bezeli bu tür, özellikle İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinde 'Prime-time' yıldızı haline geldi.

        Bu kadar çok ilgi gören Türk yapımı TV dizileri, küresel yolculuğunda yeni bir döneme giriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen ve televizyon dünyasının en prestijli buluşmalarından biri olan Series Mania Festivali için stratejik bir ortaklığa imza attı.

        Bu iş birliği kapsamında, 2027'de düzenlenecek olan festivalde Türk projelerine özel, geniş kapsamlı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek. Bu adım, Türk dizisi markasını sadece izlenme oranlarıyla değil, endüstriyel iş birlikleriyle de zirveye taşımayı hedefliyor.

        "BÜYÜK BİR VİZYONUN PARÇASI OLUN"

        Sinema Genel Müdürü Birol Güven, büyük bir vizyonun bir parçası olmak isteyen tüm yapımcı, yönetmen ve senaristleri şimdiden hazırlıklara başlamaya davet ederek yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Türk dizileri dünya yolculuğu devam ediyor. Şimdi sıra dünyanın geri kalanına geldi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak, Series Mania yönetimi ile çok iyi bir iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl sınırlı sayıda seçilmiş Türk projelerini burada sunma imkânımız olacak. Projelerimizi; Netflix, Disney, HBO gibi markalara, Avrupa’nın önemli yapım ve yayın şirketlerine ulaştıracağımız çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğin, projelerini bir yapım şirketine sunma fırsatı bulamamış sinemacılar için de büyük bir imkân olacağını düşünüyorum. Orada hem Türk hem de uluslararası yapımcılar ve yayıncılar olacak" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serpil Örümcer'den yardım çağrısı

        1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla tanınan Serpil Örümcer, ekonomik olarak zor günler geçiriyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Kira beyannamesi için son 5 gün
        Kira beyannamesi için son 5 gün
        5G için geri sayım
        5G için geri sayım
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Aşıklar ortaya çıktı