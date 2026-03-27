Birol Güven: Sıra, dünyanın geri kalanına geldi

EN ÇOK HANGİ TÜR YAPIMLAR İHRAÇ EDİLİYOR?

♦ Modern Dram... Batı tarzı prodüksiyon kalitesini, Doğu'nun duygusal yoğunluğu ve muhafazakâr aile değerleriyle harmanlayan TV dizileri dünya genelinde en çok ihraç edilen türlerin başında geliyor. Özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu pazarlarında aile bağları, imkânsız aşklar ve sınıf çatışmaları üzerine kurulu dramalar, en çok ilgi gören tür olarak öne çıkıyor.

♦ Tarihi ve Dönem Dizileri... Yüksek bütçeli prodüksiyonlar, görkemli kostümler ve epik kahramanlık hikâyeleri, Hollywood dışı bir kahraman anlatısı arayan izleyiciler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu tür yapımlar, Güney Asya, MENA bölgesi ve Balkanlar'da kültürel bir fenomen haline geldi.

♦ Yeni Nesil Polisiye ve Psikolojik Gerilim... Türk sinematografisinin estetik anlayışını yerel hikâyelerin evrensel bir kara film diliyle anlatan bu tür yapımlar, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde de ilgi görmeye başladı.

♦ Romantik Komediler... Akdeniz sıcaklığı, şık mekânlar ve estetik oyuncu kadrolarıyla bezeli bu tür, özellikle İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinde 'Prime-time' yıldızı haline geldi.