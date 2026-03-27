Bakan Uraloğlu'ndan Hasdal-İstanbul Havalimanı yolunda 5G destekli akıllı ulaşım testi

1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de 5G iletişimi kademeli olarak hayata geçirilecek. Bu yeni nesil teknoloji, mobil haberleşmede devrim yaratmanın yanı sıra bağlantılı araçlardan otonom sürüşe, gerçek zamanlı trafik yönetiminden akıllı yol uygulamalarına kadar ulaşım sektöründe köklü bir dönüşümün temel altyapısını oluşturacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla bugün Kağıthane'deki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, bu geleceğin ilk adımlarından biri atıldı. Bakan Uraloğlu, Hasdal–İstanbul Havalimanı arasındaki akıllı ulaşım koridorunda test sürüşü gerçekleştirdi ve proje detayları hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta 19 farklı noktada 5G altyapı kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Yerli ve milli Ar-Ge çalışmalarıyla yürütülen "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi", Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) ile Türksat işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Bu pilot koridor, araçlar arası (V2V), araç-altyapı (V2I) ve araç-her şey (V2X) iletişimini mümkün kılacak.

Bakan Uraloğlu, “Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye’de Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil; ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır” dedi.

ARAÇLAR BİRBİRİYLE VE YOL İŞARETLERİYLE İLETİŞİMDE OLACAK

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri test sürüşüne bizzat katılarak önemli bilgiler verdi. Proje sayesinde yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne veya şerit ihlali gibi olaylar anlık olarak algılanacak. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama sistemleri, değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi sistemleri entegre çalışacak. Yol kullanıcıları bu bilgilerle gerçek zamanlı olarak uyarılacak. Hedef; trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, yol konforunu artırmak ve seyahat süresini önemli ölçüde azaltmak.

“AKILLI ULAŞIM ARTIK BİR EKOSİSTEM HALİNE GELDİ”

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İnternetin ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde, ulaşım artık sadece yol ve araçtan ibaret değil. Araçların birbirleriyle, altyapıyla ve her şeyle (V2X) akıllıca haberleştiği bir ekosistem haline geldi. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri de araçlar ile altyapı unsurları arasında kablosuz haberleşme yoluyla karşılıklı veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olarak tam da bu ihtiyacı karşılıyor. Bu sistemle sürücülerimize yol, trafik ve çevre şartlarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgiler ulaştırıyoruz. Böylece seyahat daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz. Bugün, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye’de Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneğini devreye alıyoruz. Bu, sadece bir pilot proje değil, ülkemizin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı, beyni ve geleceğe uzanan yol haritasıdır” ifadelerini kullandı.

“5G İLE MİLİSANİYELER İÇİNDE VERİ İLETİŞİMİ SAĞLANACAK”

Bakan Uraloğlu, “Burada atılan her adım Türkiye’nin akıllı ulaşım altyapısının temelini güçlendirecek ve yarınlara ışık tutacaktır. Test ve uygulama sürecine başladığımız söz konusu koridorumuzda değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları gibi geleneksel akıllı ulaşım sistemleri bileşenleri ile K-AUS altyapısını entegre ettik. Yerli ve milli imkanlarla yol kenarı üniteleri ve araç içi ünitelerini tesis ettik. Kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj işaretleri ile lidar, radar, loop ve Bluetooth tabanlı araç algılayıcıları gibi bileşenleri de güzergah boyunca devreye aldık. Koridor üzerinde tesis edilen fiber optik kablo haberleşme altyapısı ve network bileşenlerini yüksek kapasiteli veri iletimini sağlayacak şekilde yapılandırdık. Ayrıca Türkiye’de ulaşım alanında ilk kez 5G baz istasyonları kurarak sistem optimizasyon çalışmalarına başladık. 5G haberleşme altyapısı sayesinde düşük gecikmeli ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimi sağlayacağız. Söz konusu koridorumuzda test edilecek servisler arasında yol çalışması uyarı servisi, yavaş veya duran araç uyarısı servisi, araç içi trafik işaretleri ve hız limiti servisi, hava şartları uyarı servisi, acil durum aracı yaklaşıyor uyarısı servisi gibi birçok kritik uygulama yer alıyor” şeklinde konuştu.

“YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YOL KENARI ÜNİTELERİ VE ARAÇ İÇİ ÜNİTELERİNİ TESİS ETTİK”

OTONOM SÜRÜŞE AÇILAN KAPIDA ÖNEMLİ ADIM

5G'nin düşük gecikme süresi ve yüksek veri kapasitesi, otonom sürüş teknolojileri için kritik öneme sahip. Bu pilot uygulama, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla akıllı ulaşım altyapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası. Bakan Uraloğlu, test süreçlerinden elde edilecek sonuçlarla sistemin daha da geliştirileceğini ve ilerleyen dönemde diğer güzergahlara yaygınlaştırılacağını vurguladı. Proje, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenin ardından 1 Nisan'da başlayacak 5G geçişiyle uyumlu şekilde ilerliyor.