        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" dedi

        Giriş: 27.03.2026 - 10:24
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

        Bakan Gürlek yaptığı konuşmada tapuda 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için de avukat zorunluluğu getirileceğini söyledi. Gürlek'in sözleri şöyle:

        "12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

