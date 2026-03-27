Spor yazarlarından Türkiye-Romanya maçı yorumu
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Spor yazarları, Ay-Yıldızlılar'ın kritik galibiyetini değerlendirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen milli takımımız, finalde Kosova'yı yenmesi halinde 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verecek.
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):
Arda, çok iyi oynamadı belki. Fakat, attığı pas muhteşem bir görüştü.
Sahanın en iyi oyuncularının başında Ferdi geldi. Yalnız attığı golle değil. Yaptığı koşular, rakip ceza sahasında topla buluşması bir sol bek için çok fazlaydı.
90 dakikanın tamamında sol kanadı iyi kullandık. Kenan ve Ferdi ikilisi Romanya savunmasına zor anlar yaşattılar.
Dönen topları alan, kalabalık savunmayı şutlarla geçmek isteyen Milliler son anlar da oldukça etkili oldu.
Üretim olarak eksik yanlarımız vardı. Takımımız teknik becerisi yüksek kaliteli oyunculardan kurulu.
Klasik bir santrafor olmayışının sıkıntılarını yaşadık. Kenar ortalara kafa vuracak oyuncumuz yoktu.
Bu tür maçlar güzel oyundan çok sonuçla anılır.
Bizim için alınan galibiyet önemliydi. İstediğimiz gibi bitti.
Şimdi bir maçımız daha var. Büyük bir final olacak. Alacağımız galibiyetle 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılacağız.
Bu takım sonuna kadar bu büyük hikayenin içerisinde yer almayı hak ediyor.
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH):
"Gerçekten gururla peşinden gideceğimiz bir jenerasyonumuz var. Sahada sakınmıyorlar kendilerini, her topa koşuyor, ayak - kafa sokuyorlar. Her rakip önlem almak zorunda, onlar da kendilerinin neler yapabileceklerinin farkındalar. Ve bu kez şans da peşimizden geldi. Ender atakta direkten dönüp, gol çizgisini paralel takip eden bir top vardı. Olacak iş değildi. Daha zor ve gergin maça gideceğiz. Çekinmeli miyiz? Bırakalım artık "onlar" düşünsün…"
ERMAN TOROĞLU (SÖZCÜ):
"Ferdi’nin golü için iki cümle lazım. Birisi; Arda’nın müthiş görüşü ve pası. İkincisi; Ferdi’nin çok iyi istop edişi ve vuruşu. İki kaliteli oyuncu çok kaliteli ve güzel bir gol çıkardılar.
Takımın en başarılı oyuncularından biri de İsmail’di. Hem oynadığı yerin görevini layıkıyla yaptı hem de artıları vardı. Oyuna iyi başlayamadık ama sonunu iyi getirdik."
LEVENT TÜZEMEN (SABAH):
"Arda Güler'in harika pasına mükemmel koşu yapan Ferdi'nin top kontrolü ve gol vuruşu stattaki herkesi sevinç yumağı haline getirdi. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 tercihinde Montella'yı haklı çıkardı. Çünkü İnter'in yıldızı oyunu yönettiği gibi kritik Rumen ataklarını orta alanda engelledi. Mert Müldür çalışkan, Barış Alper istekliydi. Kenan Yıldız çalışkanlığı ile ön plana çıkarken Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün yanı sıra atak başlangıçlarında yaptığı deparlar alkışlanacak güzellikteydi. Özellikle Arda top ayağındayken hiç hata yapmadı. Riske girmedi, bütün paslarını görerek bilerek vermeye özen gösterdi. Arkadaşlarını da zor duruma sokacak paslar atmadı. Ferdi'nin golünü hazırlayıcısı olarak imzasını koydu. Millileri alkışlıyoruz."
ERCAN TANER (SÖZCÜ):
"Golü nasıl bulacağız?” derken, Arda kilidi açacak nefis bir pas çıkardı Ferdi’ye. O da beklediğimiz golü attı. Böyle stres yüklü maçlarda bazen kimsenin beklemediği bir oyuncu çıkar, golünü atar.
Ben maçın kolay geçeceğine inanmayan taraftaydım. Çünkü böyle tek maç üzerinden oynanan maçlarda herkes sahada elinden geldiğinin iki katını vermek için çaba gösterir. Mesela Romanya’nın direkten dönen topu ağlara gitse senaryo değişebilirdi.
Bu maçla Dünya Kupası’na gitme yolunda ilk adımı attık. Bu nesil kupaya mutlaka katılmalı yoksa çok yazık olur."
İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM):
"Bu maçta bazı oyuncular belki performans olarak beklentilerin altında kaldılar ama hepsi son derece iyi mücadele ettiler. İşin savunma kısmını doğru yaptılar. İlk maçı geçtik. Ama ikinci maçta bu maçta gerçek performanslarını sergileyemeyen özellikle Barış ve Kenan gibi oyunculara çok ihtiyacımız olacak. Darısı salı akşamına..."
MUSTAFA ÇULCU (SABAH):
"Türk futbolunu yakından bilen Mircea Lucescu, Romanya'yı gol yememeye odaklı futbol planı ile oynattı. Risk almadı, sabırla tüm hücumlarımızı 6-3-1 gibi kalabalık savunma ile karşıladı. Kanat forvetlerimiz Barış ve Kenan'ın ne kadar etkili olduklarını bildiği için onları durdurmak adına kanat hücumcuları Man ve Mihaila savunmaya yardıma geldi. Ferdi içeriye santrfora koşu yaparak Kenan'ın önünü açmaya çalışsa da iki kişi ile önlem alınca etkili olamadık. Barış'ın kanadını ilk yarı hiç işletemedik. Kalabalık rakip savunmayı açmamız için daha fazla topsuz koşulara ve öne ekstra oyuncu çıkarmamıza ihtiyacımız var dediğimiz anlarda Kerem boş koşu yaptı defansı şaşırttı, Arda muhteşem pasıyla Ferdi'yi buluşturdu ve beklediğimiz golümüz geldi. İyi futbol olmayabilir ama önemli olan turu geçtik şimdi sıra finalde. Türkiye, o Dünya Kupası'na gidecek."