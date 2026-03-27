Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hande Erçel Adli Tıp'a sevk edildi

        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel İstanbul'a döndü. Ülkeye gelir gelmez savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Erçel, ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi vermek için ATK'ya sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 27.03.2026 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hande Erçel Adli Tıp'a sevk edildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Eğitimi için yurt dışında olduğu tespit edilen Erçel hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrilmişti.

        Ülkeye gelir gelmez savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Erçel, ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi vermek için ATK’ya sevk edildi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaybolan otizmli Fırat, hem suda hem de karada aranıyor

        Malatya'dan Adıyaman'a yakınlarını ziyarete gelen ve bir daha kendisinden alınamayan 8 yaşındaki çocuk her yerde aranıyor.Edinilen bilgilere göre, İbrahim ve Neslihan Temel çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Fırat Can Temel, yakınlarını ziyaret etmek amacıyla Malatya'dan Adıyaman'ın Çelikha...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Kira beyannamesi için son 5 gün
        5G için geri sayım
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
