Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel İstanbul'a döndü. Ülkeye gelir gelmez savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Erçel, ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi vermek için ATK'ya sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 27.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Eğitimi için yurt dışında olduğu tespit edilen Erçel hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrilmişti.
Ülkeye gelir gelmez savcılığa ifade vermek için adliyeye gelen Erçel, ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi vermek için ATK’ya sevk edildi
