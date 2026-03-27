Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
Kocaeli'nde, bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda mekan sahibi 42 yaşındaki Volkan Berberoğlu, iş insanı 49 yaşındaki Cem Özer ve emekli polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, zanlılar geldikleri araçla kaçtılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı.
SİLAHLI SALDIRIDA 5 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda, mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.Volkan Berberoğlu, mekan sahibiydi, 42 yaşında hayata veda etti.
GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR
Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Cem Özer'in iş insanı olduğu öğrenildi.
BİRİ OLAY YERİNDE 3 ÖLÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Emekli polis memuru Talip Çakır da saldırıda can verdi.
MEKAN SAHİBİ BİR AY ÖNCE NİŞANLANDI
Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren mekan sahibi Volkan Berberoğlu'nun yaklaşık bir ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU
Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Berberoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti kılınacak namazın ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda, Cem Özer'in cenazesinin ise İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği bildirildi.