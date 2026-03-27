Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı | Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!

        Kocaeli'nde, bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda mekan sahibi 42 yaşındaki Volkan Berberoğlu, iş insanı 49 yaşındaki Cem Özer ve emekli polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, zanlılar geldikleri araçla kaçtılar

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı.

        SİLAHLI SALDIRIDA 5 KİŞİ YARALANDI

        Saldırıda, mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

        Volkan Berberoğlu, mekan sahibiydi, 42 yaşında hayata veda etti.
        GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR

        Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Cem Özer'in iş insanı olduğu öğrenildi.
        BİRİ OLAY YERİNDE 3 ÖLÜ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Emekli polis memuru Talip Çakır da saldırıda can verdi.
        MEKAN SAHİBİ BİR AY ÖNCE NİŞANLANDI

        Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren mekan sahibi Volkan Berberoğlu'nun yaklaşık bir ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU

        Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Berberoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti kılınacak namazın ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda, Cem Özer'in cenazesinin ise İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği bildirildi.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
