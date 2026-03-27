Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı.

SİLAHLI SALDIRIDA 5 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda, mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

GELDİKLERİ ARAÇLA KAÇTILAR

Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE 3 ÖLÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEKAN SAHİBİ BİR AY ÖNCE NİŞANLANDI

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren mekan sahibi Volkan Berberoğlu'nun yaklaşık bir ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

CENAZE PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Berberoğlu'nun cenazesinin ikindi vakti kılınacak namazın ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda, Cem Özer'in cenazesinin ise İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği bildirildi.