Arda Güler'in pası gündem yarattı!

"DÜNYA KUPASI'NA YAKLAŞTIRDI"

Marca'da yer alan haberde Türkiye-Romanya maçı ve Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı. Türk yıldız, milli takımına liderlik etti ve Romanya karşısında yaptığı müthiş asistle kilidi açtı; bu pası golle sonuçlandıran isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Tek gol, Türkiye’yi gelecek yaz Amerika’da düzenlenecek turnuvaya katılma yolunda son derece avantajlı bir konuma getirdi. Montella yönetimindeki milli takımın, bunu resmiyete dökebilmek için önünde yalnızca son bir engel kaldı.

Maç, Türkiye için adeta kilitlenmişti; milli takım, neredeyse hiç gol fırsatı vermeyen disiplinli ve sert savunmayı aşmakta zorlanıyordu. Buna rağmen, Arda Güler’in liderliğinde ev sahibi ekibin üstünlüğü tartışılmazdı. Ancak karşılaşmayı lehlerine çevirecek son vuruşlardaki bitiricilik bir türlü gelmiyordu. Galibiyet golü ise 53. dakikada geldi. Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in milimetrik ortasını gole çevirerek takımına kritik zaferi getirdi."