İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Ayşe Tokyaz, 22 yaşındaydı.

ESKİ SEVGİLİSİ 8. KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

DHA'daki habere göre soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

Ejegül Ovezova, 29 yaşında, 8. kattan düşerek öldü.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' CEZA İSTENDİ

Cemil Koç hakkında, Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 Temmuz 2025'te tamamlanan iddianamede 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

4’ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasına taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukatlar ile gazeteciler katıldı.

"EVLENMEK İÇİN GELDİ BİR YILDIR İMAM NİKAHLIYDIK"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan Cemil Koç, Ejegül Ovezova ile imam nikahlı yaşadıklarını, aralarında zaman zaman tartışma yaşandığını belirterek, “Ejegül ile 2 yıllık tanışıklığım vardı. 1 yıldır da onunla imam nikahlıydık. Sürekli onunla görüşüyorduk. Yunanistan’dan Diyarbakır’a evlenmek için geldi.

"TEHDİT MESAJI ATMIŞSAM AÇIKLAMASI VARDIR"

Süreçten 1 yıl önce Diyarbakır’a geldim. İmam nikahlıydık, resmi olarak evlenmek için evrakları mahkemeye götürecekti. Ejegül hamile kaldı ve çocuk doğmadı, Türkmenistan’da düşük yaptı. Ben onu tehdit edecek şekilde mesaj göndermişsem de muhakkak mantıklı bir açıklaması vardır. Mesajlaştığım ‘Emine abla’ diye bir kadın vardı, soyadını bilmiyorum ama bu kadın Ejegül’ün falcısıydı. Evde çıkan muskaların ne için yapıldığını bilmiyorum. Evde 1 kedi 1 köpek vardı. Kedi bana köpek Ejegül’e aitti.

"BURNU ARA SIRA KANIYORDU"

Ejegül beni, ben de onu çok severdim. Ben onu ailesinin yanına evrakları alması için göndereceğimi söyleyince, Ejegül sinirlendi. Sonra tartıştık, kendisini göndermek istedim, köpeğini de çok seviyordu. Köpeği çok koku yaptığı için kardeşim Cihan’ı arayıp gönderdim. Köpeği gönderince onu da göndereceğimi düşündü, psikolojisi bozulmuştu. Ejegül’ün burnu ara sıra kanıyordu, evdeki kan izleri Ejegül’ün burnundan gelen kan izleri olabilir.

"KEDİ TIRNAĞIYLA KOLUMU ÇİZDİ"

Ben evde olayın sıcaklığıyla kan görmedim, gördüysem de hatırlamıyorum. Ben onunla tartıştığımda ona müdahalede bulunmadım. O beni biraz itip kalktı, bir şeyler fırlattı. O sırada burnu kanamış olabilir. Kedinin tırnağını kesiyordum, o anki refleksle kedi koluma tırnağıyla vurdu ve çizdi.

"KENDİNİ ATMAK İÇİN IŞIĞI KAPATMIŞ OLABİLİR"

Tartışma sırasında maktule ‘Buradan gidiyorsun’ deyip tartışmayı sonlandırdıktan sonra banyoya girdim. Çıktıktan sonra maktul evde yoktu. Daha sonra yatak odasına baktım. Ardından salona ve mutfağa baktım bulamadım. Işıklar öncesinden açıktı ancak maktul muhtemelen kendisini aşağıya atmak için ışığı kapatmış olabilir.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Ben yorganı koridorda görmedim, neden orada olduğunu bilmiyorum. Yatakta neden nevresim takılı değildi bilmiyorum. Ben takılı olduğunu biliyordum ama yatakta takılıydı ve ev çok düzenliydi. Ben üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

"NEVRESİM ÜZERİNDE KAN GÖRDÜM"

Tanık olarak dinlenen sanığın yengesi Ş.K., olay günü maktul ile kısa süre görüştüğünü ve evde dolaştığı sırada kan lekesi fark ettiğini belirterek, “Olay günü Ejegül ile karşılaştık. Akşam evlerine giderken 10 dakika gördüm. Gözüme bir şey çarpmadı. Herhangi bir münakaşa olmadı. Eşim 2018 yılında FETÖ’den dolayı polislikten ihraç edildi. Sonra esnaflık yapmaya başladı. Cemil ile maktul evlenecekti. Benim oğlum etrafı karıştırdığı için tüm odaları geziyordum. Yatağın nevresimi üzerinde kan lekesi gördüm” diye konuştu.

"YETER DİYE BAĞIRIYORDU"

Tanık olarak dinlenen komşu Y.F. ise olay günü binada tartışma sesleri duyduğunu ve ardından maktulün düştüğünü gördüğünü belirterek, “Ben zemin katta oturuyordum. Olay günü bağırış çağırış sesleri duyduk. Özellikle kadının sesi çok geliyordu. Bayağı yüksek sesli bir tartışmaydı. Ben de tartışma dışardan olay oluyor diye balkona gittim, tam o sırada Ejegül tam önüme düştü. Düşmeden önce ‘yeter yeter’ diye bağırıyordu.

Kendisi mi atladı biri mi attı bilmiyorum. Ben o panikle yan komşum olan kapıcının kapısını çaldım. Ben maktule bakmaya gitmedim. Biz binanın girişindeyken sanık aşağı indi” dedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve başka tanıkların da dinlenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Temmuz’a erteledi.