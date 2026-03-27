Bestemsu Özdemir: Başkası büyütsün diye doğurmadım

Oyuncu Bestemsu Özdemir ile eski basketbolcu Ersin Görkem, 2025'in Ağustos ayında Fethiye'deki Küçük Boncuklu Koyu'nda nikâh masasına oturmuştu. İkili, ocak ayında da Sarp Marco adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almıştı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift, iki aylık oğulları Sarp Marco ile Cihangir'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

"HAYATIMDA ÇOK BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Basın mensuplarına esrpili bir şekilde "Sarp Marco üşümez, sormak istediklerinizi sorabilirsiniz" diyen Özdemir, anne olmanın heyecanını şu sözlerle ifade etti: Annelik mükemmel gidiyor, çok keyifli. Bu yaşa kadar beklemiş olmaktan dolayı üzgünüm. Hâlâ karnımı okşuyorum ama o artık burada, bizimle... Hayatımda aslında çok şey değişmedi; akşam gezmelerine çıkıyoruz, hatta işe bile başladım. Daha kalabalık geziyoruz diyebilirim.

"İKİ AYLIK HAYATININ 35 GÜNÜ SETTE GEÇTİ"

Sete hızlı bir geri dönüş yaptığını ve oğlunu yanından ayırmadığını söyleyen oyuncu, "Provalarda da benimle birlikte. Tabii bazı görevlerim var onu doyurmak, altını temizlemek gibi... Ama o da kuzu kuzu annesine eşlik ediyor. Oğlumun çok arkadaşı var, hatta biri 'Bu çocuğun hayatı sette geçiyor' dedi. İki aylık hayatının 35 günü sette geçti" dedi.

Oğlunun sakin bir bebek olduğunu söyleyen Bestemsu Özdemir, "Ağlamaz, üşümez... Bu da benim hayatımı kolaylaştırıyor. Beraber uyuyoruz, sabah kalkıp birlikte işe gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğlunu bakıcıya teslim etmediğini söyleyen Özdemir, annelik konusundaki hassasiyetini ise şu sözlerle ifade etti: Ben yapamam. Herkese saygı duyuyorum, gerçekten çok zor. Bizde eve bir yardımcı aldık ama ona teslim etmiyorum. Ben onu başkası büyütsün diye doğurmadım. Onunla ilgilendiğim sürece annelik duygusunu daha yoğun hissediyorum, o bağı koparmak istemiyorum.

Eşi Ersin Görkem ve oğlu Sarp Marco ile aile pozu veren Bestemsu Özdemir, basın mensuplarından bir ricada bulunarak, "6 aya kadar flaş kullanılmazsa çok sevinirim" dedi.