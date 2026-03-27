        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Park kavgasıyla başladı! Camideki cinayette karar açıklandı | Kayseri haberleri | Son dakika haberleri

        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!

        Kayseri'de, daha önce tartıştığı komşusu 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu'nu, camide namaz kılarken bıçaklayıp öldüren 32 yaşındaki Yasin Şanlı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 'tahrik' indirimi uygulanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 08:31
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Kayseri'de olay, geçen yıl 19 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii’nde meydana geldi.

        CİNAYETİN NEDENİ: PARK KAVGASI

        DHA'daki habere göre Yasin Şanlı (32) daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun (63) ikindi namazına gittiği camiye geldi. Şanlı, yanında getirdiği bıçakla namaz kılan Şevki Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Şevki Tanrıkulu, camide namaz kıldığı sırada öldürülmüştü.
        Şevki Tanrıkulu, camide namaz kıldığı sırada öldürülmüştü.

        CAMİDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Tanrıkulu’nun cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        KATİL KOMŞU TUTUKLANDI

        Tanrıkulu, yakınları tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaydan sonra polise teslim olan Yasin Şanlı ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yasin Şanlı’nın namaz kılan Şevki Tanrıkulu’na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Şanlı’nın bir süre sonra Tanrıkulu’na yeniden saldırdığı da kameraya yansıdı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Yasin Şanlı hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yasin Şanlı ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen sanık Şanlı, “Eylemimin savunulacak bir tarafı yok. Her şeyi kabul ediyorum. Ama, tasarlama ya canilik durumunu kabul etmiyorum. Benim asker olduğum yönünde, eğitimli olduğum yönünde savunma yapıyorlar. 8 yıllık mesleğim vardı. Tasarlamadım. Spontane oldu. Tasarlasam kaçmaz mıydım? Denemez miydim? Askeri personel olmam nedeniyle sınır ötesinde birçok operasyonda sızma girişimi yaptım. Günlerce, aylarca aç susuz kaldım. Eğer ben bu olayı tasarlayarak yapsaydım, işlediğim cinayet hukuk literatürüne girerdi. Bu şekilde ithamlarda bulunarak benim sinir uçlarımla oynuyorlar. Rahmetli de aynısını yapardı. Tamam, öldürücü bir darbe ama eğitimli bir askeri personel vuruşu böyle olmaz. Olayı asla tasarlamadım. Canavarca veya tasarlama eylemini kabul etmiyorum. Ben yaptığım eylemin cezasını çekip çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim insanlar neden benim için tanıklık yapıyor? Bana yardım etmek istiyor? Her iki tarafın avukatlarının da ek süre taleplerinin kabul edilmemesini istiyorum. Reyhan Yenge (maktulün eşi) hakkını helal etsin. Kendisi burada değil ama ikimizin de ocağı söndü" diye konuştu.

        TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

        Duruşma savcısı sanığın ‘Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Yasin Şanlı’nın eyleminin ‘Kasten öldürme’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle bu suçtan müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Heyet, daha sonra sanık hakkında ‘tahrik’ indirimi uygulayarak cezasını 16 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de patlama sesleri

        İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu 

        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        "Bitmesi gerekiyordu"
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dünya Kupası'na son 1!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!