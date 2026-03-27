Montella, tabuları yıka yıka gidiyor

A Milli Takımımız, Dünya kupası elemeleri playoff yarı finalinde Romanya’yı 1-0 yenerek finalde Kosova’nın rakibi oldu. Vincenzo Montella yönetiminde bir çok ilki başaran milli takım zorlansa da hep zorlandığımız Romanya karşısında da galibiyete ulaştı. Romanya’yı 13 yıl sonra bir resmi maçta yenerken evimizde ise bir resmi maçta 1965’ten sonra ilk kez mağlup ettik. (Dünya Kupası elemeleri)