Montella, tabuları yıka yıka gidiyor
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız'ın başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella, 2023'ün Eylül ayından beri görev aldığı Ay-Yıldızlılar'da birçok ilke imza attı. Bu sonuçla birlikte Bizim Çocuklar, Romanya'yı 13 sene sonra bir resmi maçta mağlup etmiş oldu. İşte detaylar...
A Milli Takımımız, Dünya kupası elemeleri playoff yarı finalinde Romanya’yı 1-0 yenerek finalde Kosova’nın rakibi oldu. Vincenzo Montella yönetiminde bir çok ilki başaran milli takım zorlansa da hep zorlandığımız Romanya karşısında da galibiyete ulaştı. Romanya’yı 13 yıl sonra bir resmi maçta yenerken evimizde ise bir resmi maçta 1965’ten sonra ilk kez mağlup ettik. (Dünya Kupası elemeleri)
Kosova ile oynayacağımız finalde de Montella‘nın başardığı ilkler en büyük güvencemiz.
Vincenzo Montella’nın A Milli Takım’ın başında göreve başladığı Eylül 2023’ten bu yana Türk futboluna kazandırdığı *ilkler* şöyle sıralanıyor:
Avrupa Şampiyonası’na götüren ilk yabancı teknik direktör:
Montella, Türkiye’yi EURO 2024’e taşıyan tarihteki ilk yabancı hoca oldu. Daha önce hiçbir yabancı çalıştırıcı ay-yıldızlıları bir Avrupa Şampiyonası finallerine çıkaramamıştı.
EURO 2024 eleme grubunu lider tamamlayan ilk yabancı hoca:
Milliler, elemelerde grubu ilk sırada bitirerek büyük bir turnuvaya ilk kez grup birincisi olarak gitti.
İlk üç deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen ilk yabancı teknik direktör (99 yıl sonra):
Billy Hunter’dan (1924) bu yana bu başarıyı gösteren ilk yabancı oldu (2 galibiyet, 1 beraberlik).
İlk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör:
Montella, iç sahada üst üste üç galibiyet alarak bu rekoru ele geçirdi.
Hırvatistan’ı deplasmanda ilk kez yenmek:
EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek tarihi bir ilke imza attı.
Letonya’yı Türkiye’de ilk kez yenmek:
Konya’da oynanan maçta Letonya’yı 4-0’la geçerek iç sahadaki ilk galibiyeti aldı.
16 yıl aradan sonra uluslararası turnuvada gruptan çıkmak ve çeyrek finale yükselmek:
EURO 2024’te Avusturya’yı 2-1 yenerek son 8’e kaldı; bu, 2008’den beri ilk gruptan çıkma ve çeyrek final başarısıydı. Montella, yabancı hoca olarak bunu başaran ilk isim oldu.
İzlanda’yı deplasmanda ilk kez yenmek:
UEFA Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 4-2’lik skorla mağlup ederek tarihteki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi’ne yükselmek:
Macaristan’ı play-off’larda (3-1 ve 3-0) geçerek 18 yıl aradan sonra A Ligi’ne çıktı ve Macaristan’a karşı uzun aradan sonra galibiyetler aldı.
A Milli Takım tarihinde en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör:
Toplam 14 galibiyet
Deplasmanda en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör:
7 deplasman galibiyetiyle bu alanda da zirveye oturdu.
En az 5 resmi maç yöneten hocalar arasında en yüksek galibiyet oranını yakaladı.
Diğer tarihi galibiyetler:
Almanya’yı 72 yıl sonra deplasmanda yenmek, Bulgaristan’a karşı ilk deplasman galibiyeti, Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galibiyet gibi başarılar da Montella dönemiyle geldi.
26 Mart 2026’da Romanya’yı 1-0 yenerek (Ferdi Kadıoğlu’nun golü, Arda Güler’in asisti) 2026 Dünya Kupası play-off finaline yükselme, bu ilkler zincirine yeni bir halka ekledi. Romanya karşısında tarihteki 27. maçta 6. galibiyet alındı.