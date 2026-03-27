Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Romanya zaferimiz dünya basınında! - Futbol Haberleri

        Romanya zaferimiz dünya basınında!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off finaline adını yazdırdı. Bu önemli galibiyet, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

        Giriş: 27.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmesi dünya basınında geniş yer buldu.

        2

        "GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ SİHİR"

        Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Arda Güler'in asistine dikkati çeken ABD merkezli The Athletic, "Arda Güler’in bu asisti, Dünya Kupası’nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi." yorumunu yaptı.

        3

        "TARAFTARLAR BUNU UMMALI"

        Yazıda, "Tarafsızların çoğu, Türkiye'nin yazın turnuvaya katılmasını ummalı. Eğer başarırlarsa, ABD ile aynı grupta yer alacaklar ve dünyanın gözü onların üzerinde olacak. Çünkü Arda Güler'in Romanya'ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, 'o anları' yaratabilecek oyunculara sahipler." ifadeleri kullanıldı.

        4

        "MÜKEMMEL YAPTI"

        Arda Güler'in asisti öncesinde sınırlı seçeneğinin olduğu belirtilen yazıda, "Güler'in, Kadıoğlu'nun koşusunu fark etmesi ile topa vurması arasında belki yarım saniyesi vardı; bu da göz açıp kapayıncaya kadar topu doğru hızda, doğru noktaya ulaştırmanın fiziğini hassas bir şekilde ölçüp tartması gerektiği anlamına geliyordu. Bunu mükemmel yaptı." görüşü paylaşıldı.

        5

        "ARDA DÜNYANIN SONUNA KADAR"

        Maç yazısına "Arda ile dünyanın sonuna kadar" başlığını atan İspanya'dan Marca gazetesi, "Güler'in asisti Romanya düellosunun kilidini açtı. İstanbul'da atmosfer dev bir günün provası gibiydi ve tribünlerde, 2002'de yarı finale ulaşmayı başaran kahramanların yer aldığı etkileyici bir koreografi sergilendi." değerlendirmesinde bulundu.

        6

        "TÜRK RÜYASINI BESLİYOR"

        "Güler-Kadıoğlu bağlantısı Türk rüyasını besliyor." başlığıyla haberi okurlarını duyuran İspanya'dan AS gazetesi, "Türkiye, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na geri dönmek için ilk adımı attı. Ve bunu, sahadan alkışlarla ayrılan Arda Güler sayesinde başardı. Real Madridli oyuncu, sahada takıma liderlik ederek ve skorda belirleyici rol oynayarak kilit isim oldu." ifadelerini kullandı.

        7

        "SADECE KOSOVA VAR"

        "Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var" başlığını atan İtalya'dan Corriere dello Sport, "Dünya Kupası'na doksan dakika kaldı. Türkiye'nin rüyası devam ediyor. Türkiye turu geçiyor ve bunu hak ederek yapıyor. Bu, klasın ve kalitenin zaferidir. Bu açıdan bakıldığında Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler ile kesinlikle gülümseyebilir. Rumen duvarını birbiri ardına denemelerle yıkan ve 'ay-yıldızlıları' salı günkü belirleyici maça taşıyanlar onlardı." yorumunu yaptı.

        8
