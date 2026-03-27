Romanya zaferimiz dünya basınında!

"SADECE KOSOVA VAR"

"Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var" başlığını atan İtalya'dan Corriere dello Sport, "Dünya Kupası'na doksan dakika kaldı. Türkiye'nin rüyası devam ediyor. Türkiye turu geçiyor ve bunu hak ederek yapıyor. Bu, klasın ve kalitenin zaferidir. Bu açıdan bakıldığında Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler ile kesinlikle gülümseyebilir. Rumen duvarını birbiri ardına denemelerle yıkan ve 'ay-yıldızlıları' salı günkü belirleyici maça taşıyanlar onlardı." yorumunu yaptı.