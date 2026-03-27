        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Bursa haberleri: Bayram hediyesi yolunda ikinci acı haber! El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!

        Bursa'da Ramazan Bayramı'ndan önce yaşanan kahreden kazada, el freni çekilmeyen otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetmiş, dedesi ve kardeşi yaralanmıştı. Bugün ise çok acı bir haber daha geldi ve dede Piri Durgut'un da tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kaldırımda yürürlerken sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Öykü Durgut’un (11) ardından dedesi Piri Durgut (70) da tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, 8 Mart’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Mücahit S.’nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği otomobil, yokuş aşağı hareket etti.

        Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda el ele tutuşarak yürüyen Piri Durgut ile torunları A. (13) ve Öykü Durgut'a çarptı.

        REKLAM

        Kazada Piri Durgut ile aldığı maaşıyla onlara bayram hediyesi almak için alışverişe götürdüğü belirtilen 2 torununu altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Öykü Durgut otopsi işlemlerinin ardından Mahmudiye Mahallesi’nde Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Otomobil sürücüsü Mücahit S., kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mücahit S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Piri Durgut, bugün, torunundan 19 gün sonra hayatını kaybetti.

        Bağcılar'da 4 cezaevi sevk aracı kaza yaptı; 6 jandarma yaralandı

        Bağcılar Mahmutbey'de 4 cezaevi sevk aracı kaza yaptı. Kazada 6 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. (DHA)

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu: 3+1, 2+2 ya da 7+1 modelini hayata geçirmeliyiz
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
