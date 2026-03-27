        Haberler Ekonomi Teknoloji Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı - Teknoloji Haberleri

        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı

         Wikipedia, yapay zekâ ile yazılan içeriklere karşı yeni bir politika devreye aldı. Buna göre makale yazımı ve yeniden yazımında yapay zekâ kullanımı yasaklanırken, yalnızca sınırlı teknik kullanım alanlarına izin verilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı

        Wikipedia, yapay zekâ destekli içerik üretimine yönelik en sert adımlarından birini attı. Platform, özellikle büyük dil modellerinin (LLM) hızla yaygınlaşmasının ardından, makale yazımı ve mevcut içeriklerin yeniden yazılmasında yapay zekâ kullanımını yasakladı.

        Yapılan açıklamaya göre yeni politika, Wikipedia’nın editoryal ilkelerini koruma amacıyla hayata geçirildi. Kurallara göre yapay zekâ tarafından üretilen metinlerin, doğrulanabilirlik ve güvenilir kaynak kullanımı gibi temel içerik politikalarını sıklıkla ihlal ettiği değerlendirildi.

        Platformun kullanım kurallarında da benzer şekilde, yapay zekâ araçlarının doğrudan içerik üretmek için kullanılmasının uygun olmadığı açıkça belirtildi. Söz konusu rehberde, LLM’lerin oluşturduğu metinlerin hatalı referanslar ve doğrulanmamış bilgiler içerebildiği vurgulandı.

        SINIRLI KULLANIM SERBEST

        Bununla birlikte Wikipedia, yapay zekâyı tamamen yasaklamış değil. Yeni düzenleme kapsamında, editörlerin kendi yazdıkları metinler üzerinde basit dil düzeltmeleri yapması veya başka dillerdeki Wikipedia içeriklerini çevirmesi gibi sınırlı alanlarda yapay zekâ kullanımına izin veriliyor. Ancak bu durumlarda da nihai sorumluluğun insan editörlerde olduğu özellikle vurgulanıyor.

        Wikipedia topluluğu ayrıca, yapay zekâ ile oluşturulan sorunlu içeriklerin hızla silinmesini sağlayan uygulamaları da devreye almıştı. Bu adımlar, son dönemde artan “AI içerik kirliliği” ile mücadele stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

        Uzmanlara göre Wikipedia’nın bu hamlesi, yapay zekâ çağında dijital içerik üretimi ile insan denetimi arasındaki dengeyi yeniden tanımlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Platform, yapay zekâyı tamamen dışlamadan, ancak kontrolsüz kullanımın önüne geçerek “insan merkezli” bilgi üretim modelini sürdürmeyi hedefliyor.

