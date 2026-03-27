        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk tekliflere set çekti - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk tekliflere set çekti

        Galatasaray'da üç kez Süper Lig'de ve bir kere de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa uzanan teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim'in 1996-2000 sezonları arasındaki 4 yıl üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeden ayrılmak istemiyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Tottenham, Lazio ve Al-Ittihad gibi kulüplerin dikkatini çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Galatasaray’da üst üste 4. şampiyonluğuna koşan teknik direktör Okan Buruk, adını tarihe altın harflerle yazdırmadan bir yere gitmiyor. Tottenham, Lazio ve Al Ittihad gibi devlerin radarında olan başarılı çalıştırıcı, Galatasaray ile 5. şampiyonluğu yaşamadan Avrupa hayallerini askıya aldı.

        Teknik direktörlük döneminde rekor üstüne rekor kırmaya devam eden Okan Buruk, transfer spekülasyonlarına ve Avrupa’dan gelen cazip tekliflere set çekti.

        Başarılı teknik adamın tek konsantrasyonunun Galatasaray ile üst üste 5. şampiyonluğu kazanarak Türk futbol tarihinde bir ilki başarmak olduğu öğrenildi.

        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalyan devi Lazio ve Suudi Arabistan’ın güçlü temsilcisi Al Ittihad’ın kendisine olan ilgisine rağmen Buruk, bu tekliflerin hiçbirini masaya yatırmadı.

        Yakın çevresine Galatasaray’da hikayesini tamamlamadan ayrılmak istemediğini belirten deneyimli hoca, tüm enerjisini yeni rekorlara ve 5. şampiyonluk kupasına adamış durumda.

        Okan Buruk’un vizyonunda Avrupa’da takım çalıştırmak her zaman bir hedef olarak kalsa da, bu planın önünde tek bir şart var: Galatasaray ile 5. kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşamak.

        Başkan Dursun Aydın Özbek de daha önce başkanlık döneminde Okan Buruk’la çalışmak istediğini deklare etmişti.

