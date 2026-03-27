Savaş sonrası Bitcoin, altın ve gümüşü gölgede bıraktı

ABD merkezli finans devi JPMorgan'ın analistleri, İran savaşı sırasında Bitcoin'in (BTC) geleneksel güvenli liman varlıkları olan altın ve gümüşten daha iyi performans gösterdiğini ve güvenli liman benzeri talep gördüğüne dikkat çekti.

JPMorgan'ın yönetici direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, hazırladıkları raporda Bitcoin ile altın arasındaki sermaye akışlarında "keskin bir ayrışma" yaşandığını belirtti. Savaşın başlangıcından bu yana altın ETF'lerinden önemli çıkışlar yaşanırken, Bitcoin ETF'lerine net girişler kaydedildi.

Rapora göre, dünyanın en büyük spot altın ETF'si olan SPDR Gold Shares (GLD), varlıklarının yaklaşık yüzde 2,7'si oranında çıkış yaşadı. Benzer şekilde gümüş ETF'leri de geçen yazdan bu yana biriken girişleri tamamen tersine çevirdi. Buna karşılık BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) gibi Bitcoin ETF'leri pozitif sermaye akışı gördü. Altın ETF'lerinden Mart ayının ilk üç haftasında yaklaşık 11 milyar dolarlık çıkış olduğu da vurgulandı.

GÜMÜŞ YÜZDE 11 DEĞER KAYBETTİ

Fiyat performansında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Savaşın başladığı dönemden itibaren Bitcoin çift haneli yükseliş kaydederken, altın yaklaşık yüzde 5, gümüş ise daha sert bir şekilde yüzde 11 civarında değer kaybetti. Analistler, Bitcoin'de net girişler ve artan işlem aktivitesinin yanı sıra İran'da yerel kripto faaliyetlerindeki artışın da bu tabloyu desteklediğini ifade etti.

JPMorgan uzmanları, bu gelişmelerin Bitcoin'in jeopolitik riskler ve makroekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel güvenli limanlara alternatif olarak konumlandığını gösterdiğini savundu. Daha önce altın ve Bitcoin arasında yüksek korelasyon görülürken, İran çatışmasıyla birlikte bu ilişkinin koptuğu belirtildi.

PİYASA TEPKİSİ

Bitcoin, savaşın ilk şokunun ardından toparlanarak 68 bin dolar seviyelerine yükselirken, geleneksel piyasalarda hisse senetleri ve değerli metaller baskı altında kaldı. Analistler, kurumsal yatırımcıların risk iştahının ve dijital varlıklara yöneliminin arttığını işaret ediyor.