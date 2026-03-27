        Haberler Ekonomi Kripto Para Savaş sonrası Bitcoin, altın ve gümüşü gölgede bıraktı - Kripto Para Haberleri

        Savaş sonrası Bitcoin, altın ve gümüşü gölgede bıraktı

        JPMorgan analistleri, İran kaynaklı jeopolitik gerilim sırasında Bitcoin'in geleneksel güvenli liman varlıkları olan altın ve gümüşten daha güçlü performans gösterdiğini bildirdi

        Giriş: 27.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı

        ABD merkezli finans devi JPMorgan'ın analistleri, İran savaşı sırasında Bitcoin'in (BTC) geleneksel güvenli liman varlıkları olan altın ve gümüşten daha iyi performans gösterdiğini ve güvenli liman benzeri talep gördüğüne dikkat çekti.

        JPMorgan'ın yönetici direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, hazırladıkları raporda Bitcoin ile altın arasındaki sermaye akışlarında "keskin bir ayrışma" yaşandığını belirtti. Savaşın başlangıcından bu yana altın ETF'lerinden önemli çıkışlar yaşanırken, Bitcoin ETF'lerine net girişler kaydedildi.

        Rapora göre, dünyanın en büyük spot altın ETF'si olan SPDR Gold Shares (GLD), varlıklarının yaklaşık yüzde 2,7'si oranında çıkış yaşadı. Benzer şekilde gümüş ETF'leri de geçen yazdan bu yana biriken girişleri tamamen tersine çevirdi. Buna karşılık BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) gibi Bitcoin ETF'leri pozitif sermaye akışı gördü. Altın ETF'lerinden Mart ayının ilk üç haftasında yaklaşık 11 milyar dolarlık çıkış olduğu da vurgulandı.

        GÜMÜŞ YÜZDE 11 DEĞER KAYBETTİ

        Fiyat performansında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Savaşın başladığı dönemden itibaren Bitcoin çift haneli yükseliş kaydederken, altın yaklaşık yüzde 5, gümüş ise daha sert bir şekilde yüzde 11 civarında değer kaybetti. Analistler, Bitcoin'de net girişler ve artan işlem aktivitesinin yanı sıra İran'da yerel kripto faaliyetlerindeki artışın da bu tabloyu desteklediğini ifade etti.

        JPMorgan uzmanları, bu gelişmelerin Bitcoin'in jeopolitik riskler ve makroekonomik belirsizlik dönemlerinde geleneksel güvenli limanlara alternatif olarak konumlandığını gösterdiğini savundu. Daha önce altın ve Bitcoin arasında yüksek korelasyon görülürken, İran çatışmasıyla birlikte bu ilişkinin koptuğu belirtildi.

        PİYASA TEPKİSİ

        Bitcoin, savaşın ilk şokunun ardından toparlanarak 68 bin dolar seviyelerine yükselirken, geleneksel piyasalarda hisse senetleri ve değerli metaller baskı altında kaldı. Analistler, kurumsal yatırımcıların risk iştahının ve dijital varlıklara yöneliminin arttığını işaret ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Wikipedia'dan yapay zekâ yasağı
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kardeş silahlı kavgada can verdi!
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Aşıklar ortaya çıktı
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
