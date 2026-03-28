Vedat Muriqi'den Türkiye sözleri: Çok çekişmeli bir maç olacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında A Milli Futbol Takımımız'la karşılaşacak Kosova'da Vedat Muriqi, HT Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu.

"SLOVAKYA MAÇINDA ASLA PES ETMEDİK"

2 kere geri düşmemize rağmen, Slovakya çok organize bir takımdı. Bizden önce son 4 maçta kalesinde gol görmedi. Bizim en güçlü silahlarımızdan biri, takım oyununu iyi oynamamız oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen asla pes etmedik. Çok genç bir takımız, çok mücadele ediyoruz. Genç ve önemli oyuncular var.

🗣️ Vedat Muriqi, HT SPOR’un sorularını yanıtlıyor!



🎙️ Vedat Muriqi: 2 kere geri düşmemize rağmen, Slovakya çok organize bir takımdı. Bizim en güçlü silahlarımızdan biri, takım oyununu iyi oynamamız oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen asla pes etmedik. Çok genç bir takımız.



▶️… pic.twitter.com/K3Dtz9k6Jq — HT Spor (@HTSpor) March 27, 2026

"BEN TÜRKİYE'DE VEDAT OLDUM"

Türkiye ile eşleşmemiz aslında beni bireysel olarak karmaşık duygulara sürüklüyor. Futbolculuk kariyerimde Türkiye’de Vedat oldum ben. 8 yıl tabii... Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe... Bu kulüpler beni Vedat yaptı. Ailecek Türkiye bizde bambaşka bir yerde. Karmaşık duygular içerisindeyim.

🗣️ “Türkiye’de Vedat oldum ben”



🎙️ Vedat Muriqi: Türkiye ile eşleşmemiz aslında beni bireysel olarak karmaşık duygulara sürüklüyor. Futbolculuk kariyerimde Türkiye’de Vedat oldum ben. 8 yıl tabii… Giresunspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Rizespor… Bu kulüpler beni Vedat yaptı.… pic.twitter.com/BByKmSYgrS — HT Spor (@HTSpor) March 27, 2026

"ÇOK ÇETİN VE ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK"

Oynayacağımız futbolcularla hem rakip olarak hem de bazılarıyla aynı takımda olma şerefine nail oldum. O yüzden gerçekten güzel ve enteresan duygular içindeyim. Ama Türkiye’nin de 24 yıldır Dünya Kupası’na katılamadığını göz önüne alırsak, çok çetin ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum.

📺 Kosova Milli Takımı kaptanı Vedat Muriqi, HT SPOR’un sorularını yanıtlıyor



🗣️ Vedat Muriqi: Oynayacağımız futbolcularla hem rakip olarak hem de bazılarıyla aynı takımda olma şerefine nail oldum. O yüzden gerçekten güzel ve enteresan duygular içindeyim. Ama Türkiye’nin de 24… pic.twitter.com/qXEggR6YBw — HT Spor (@HTSpor) March 27, 2026

"ŞÜPHESİZ TÜRKİYE FAVORİ"

Şüphesiz Türkiye favori. Bizim bir avantajımız, iç sahada oynayacak olmamız. Kenan var, Arda var; Real Madrid ile karşılaştıklarında da oynuyorlar. Bunlar Türk futbolu adına, Avrupa futbolu ve dünya futbolu adına büyük değerler. Biz elimizden gelenin en iyisini, en iyi bildiğimiz işi, takım oyununu sahaya yansıtıp hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

📺 Kosova Milli Takımı kaptanı Vedat Muriqi, HT SPOR’un sorularını yanıtlıyor!



🎙️ Vedat Muriqi: Şüphesiz Türkiye favori. Bizim bir avantajımız, iç sahada oynayacak olmamız. Kenan var, Arda var; Real Madrid ile karşılaştıklarında da oynuyorlar. Bunlar Türk futbolu adına, Avrupa… pic.twitter.com/EOoor2UTr9 — HT Spor (@HTSpor) March 27, 2026

"HAYATIMI TÜRKİYE'DE KAZANMAYA BAŞLADIM"

Türkiye’den ayrıldığım ilk günden bu yana Türk taraftarlar hep destek oldu. Türkiye ile eşleşmemiz artık çok doğal. Tabiri caizse parantez içinde rakibiz; o yüzden bir maçlık 90 ya da 120 dakika rakibiz. Benim Türkiye'ye çok büyük saygım var. Ben orada futbolcu olarak büyüdüm, orada hayatımı kazanmaya başladım. Duygusal tarafı tabiki var, Türkçe'yi zaten anadil gibi konuşuyorum. Hayalimizi gerçekleştirmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız.

📺 Kosova Milli Takımı kaptanı Vedat Muriqi, HT SPOR’un sorularını yanıtlıyor!



🎙️ Vedat Muriqi: Türkiye’den ayrıldığım ilk günden bu yana Türk taraftarlar hep destek oldu. Türkiye ile eşleşmemiz artık çok doğal. Tabiri caizse parantez içinde rakibiz; o yüzden bir maçlık 90 ya da… pic.twitter.com/LFAOFRi9iT — HT Spor (@HTSpor) March 27, 2026

"TÜRKİYE BİZİM ÜZERİMİZDE BİR TAKIM"

Sadece Kenan ve Arda dışında, İsmail forma bulduğunda iyi mücadele ediyor. Barış Alper çok formda. Oyuna girerse Yunus çok iyi işler yapıyor. Neresinden bakarsanız bakın, ‘şu oynamasa güzel olur’ diyecek biri yok. Hakan oynamasa Orkun girecek, Orkun da çok formda. Kerem oynamasa Yunus girecek. Yetenek, kalite, teknik, taktik vesaire... Bunu herkes biliyor; Türkiye bizim üzerimizde bir milli takım.