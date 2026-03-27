        Fenerbahçe Beko: 82 - Zalgiris: 92 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 82 - Zalgiris: 92 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırladı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 82-92 kaybetti ve son 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.03.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34. haftasında lider Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris takımına 92-82 yenildi.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde üst üste 2, toplamda ise 11. kez mağlup oldu. Zalgiris ise 20. galibiyetini elde etti.

        Fenerbahçe Beko, mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Colson'ın bulduğu üç sayılık basketle farkı 6 sayıya çıkardı: 10-4. Konuk ekip, ilk çeyreğin ortalarında hücum etmekte zorlanırken Fenerbahçe Beko, Silva ve Hall'un etkili oyunuyla farkı açsa da 8. dakikada Zalgiris'in oyuna ağırlığını koymasıyla başantrenör Sarunas Jasikevicius molaya gitti. Son saniyeleri önde geçen sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 25-22 üstün tamamladı.

        İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko'nun boş hücumlarını iyi değerlendiren Zalgiris, karşılaşmanın 15. dakikasında Francisco'nun serbest atışlardan bulduğu sayılarla öne geçti: 31-32. Periyodun son bölümünde üç sayılık atışlarla farkı açan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 49-44 üstün gitti.

        Sarı-lacivertliler, ikinci devreye Horton-Tucker'ın üst üste sayılarıyla başladı. Taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Beko, müsabakanın 24. dakikasında Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 2'ye indirdi: 53-55. Zalgiris, Sleva ve Francisco'nun etkili oyunuyla periyodun bitimine bir dakika kala farkı 8 sayıya yükseltti. Sarı-lacivertli takımın pota altında öne çıkan performansı yeterli olmadı ve üçüncü çeyrek, konuk ekibin 66-62 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli bir oyuna sahne oldu. 32'nci dakikada Fenerbahçe Beko, De Colo'nun serbest atışlarıyla öne geçti: 70-68. Karşılıklı basketlerle süren dördüncü çeyreğin sonunda sarı-lacivertli ekibin savunması yeterli olmadı ve Zalgiris, parkeden 92-82 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Igor Dragojevic (Karadağ)

        Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 18, Jantunen 6, Hall 4, Colson 11, Birch, Metecan Birsen 3, Baldwin 19, De Colo 11, Onuralp Bitim 2, Silva 8

        Zalgiris: Williams-Goss 13, Francisco 14, Wright 10, Tubelis 13, Butkevicius 13, Giedraitis, Lo 4, Sleva 18, Birutis 6, Ulanovas 1, Brazdeikis

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 44-49

        3. Periyot: 62-66

        Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Metecan Birsen (Fenerbahçe Beko)

