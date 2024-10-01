Pandemide bile daha kötü olmamıştı

Hiç bu kadar kötü olmamıştı.

Hatta pandemi döneminde bile...

Gişeden anlaşılan o ki sinema sektörünün bir an önce acil tedbir alması gerekiyor.

Aksi takdirde, izleyicilerin sinemaya yabancılaştığı 1990'lı yıllara dönmek an meselesi olacak.

'Transformers: Başlangıç' Uzun zamandır çalan tehlike sinyalinden sonra, 2024 - 2025 sinema sezonunun başladığı eylüldeki izleyici sayıları, "Taş bitti, yapı paydos" belirtisi gösterdi. Sinema için 'Ölü' sezon sayılan yaz aylarında bile durum bu kadar vahim değildi. Yaz aylarında izleyici sayısı şöyleydi;

REKLAM Yeni sezonun ilk ayı eylülde toplam bir milyon kişi bile sinemaya gitmedi. Kesilen bilet sayısı bir ayda sadece; 871.161... Sinema salonu başına yaklaşık; sadece 500 kişi... Önceki yılların eylül aylarını karşılaştıracak olursak;

Pandemi döneminde yer alan 2021'de bile izleyici sayısının bir milyonu geçmiş olması, vahim tabloyu, gözler önüne daha net bir şekilde seriyor.