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        Haberler Magazin Pandemide bile daha kötü olmamıştı - Magazin haberleri

        Pandemide bile daha kötü olmamıştı

        "Taş bitti, yapı paydos" belirtisi ortaya çıktı .Acil tedbir alınmaması halinde 1990'lı yıllara dönmek an meselesi olacak

        Giriş: 01.10.2024 - 08:22 Güncelleme: 01.10.2024 - 08:23
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        Pandemide bile daha iyiydi
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        Hiç bu kadar kötü olmamıştı.

        Hatta pandemi döneminde bile...

        Gişeden anlaşılan o ki sinema sektörünün bir an önce acil tedbir alması gerekiyor.

        Aksi takdirde, izleyicilerin sinemaya yabancılaştığı 1990'lı yıllara dönmek an meselesi olacak.

        'Transformers: Başlangıç'

        Uzun zamandır çalan tehlike sinyalinden sonra, 2024 - 2025 sinema sezonunun başladığı eylüldeki izleyici sayıları, "Taş bitti, yapı paydos" belirtisi gösterdi.

        Sinema için 'Ölü' sezon sayılan yaz aylarında bile durum bu kadar vahim değildi.

        Yaz aylarında izleyici sayısı şöyleydi;

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        Yeni sezonun ilk ayı eylülde toplam bir milyon kişi bile sinemaya gitmedi. Kesilen bilet sayısı bir ayda sadece; 871.161...

        Sinema salonu başına yaklaşık; sadece 500 kişi...

        Önceki yılların eylül aylarını karşılaştıracak olursak;

        Pandemi döneminde yer alan 2021'de bile izleyici sayısının bir milyonu geçmiş olması, vahim tabloyu, gözler önüne daha net bir şekilde seriyor.

        'Dedemin Gözyaşları'

        Gişeleri, Türk filmi ile yabancı film olarak ayırmak gerekirse;

        Türk filmleri... 126.216

        Yabancı filmler... 744.945

        Toplam biletin; % 14.48'i Türk filmleri, % 85.52'si yabancı filmler için kesildi.

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        #sinema
        #Pandemide bile daha kötü olmamıştı
        #Transformers: Başlangıç
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