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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var - 1 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 14 il için sarı kodlu, 3 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'de çok kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Diğer yandan Doğu Karadeniz'de de şiddetli yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 8 ila 14 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:36 Güncelleme: 01.10.2024 - 07:36
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        14 ile sarı, 3 ile turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 19°

        Ankara

        Yağmurlu 16°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 21°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 29°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 24°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 22°

        Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara’nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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