İstanbul'da kabus! Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler

Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden Yaşar Karakaş (18) ve 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı. 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövülen Karakaş bayıldı.

DHA'nın haberine göre Karakaş, arkadaşları tarafından ayılması için vücuduna verilen elektrik nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE SU DÖKTÜLER, SONRA ELEKTRİK VERDİLER Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yaşar Karakaş ile Ramazan K.(28), Eda T., Cebrail K.(29), ve İsmail K.( 26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı darbeler nedeniyle Karakaş bayıldı. Karakaş'ın ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi. Karakaş'ın kendisine gelmemesi üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM