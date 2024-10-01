İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü

İzmir'de duvara çarpan otomobil alev aldı; sürücü yanarak öldü
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazanın hemen sonrası alev alan araçtan çıkamayan sürücü, feci şekilde yanarak öldü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. DHA'nın haberine göre; yanan otomobilden çıkamayan sürücü Hüseyin Zağlı (23) hayatını kaybetti.
DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
Kaza, saat 23.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Zağlı idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazanın ardından otomobil yanmaya başladı.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YANARAK ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Zağlı'nın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Zağlı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.