İzmir'de feci kaza! Sürücü yanarak öldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. DHA'nın haberine göre; yanan otomobilden çıkamayan sürücü Hüseyin Zağlı (23) hayatını kaybetti.

DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Kaza, saat 23.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Zağlı idaresindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazanın ardından otomobil yanmaya başladı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilde çıkan yangın söndürüldü.